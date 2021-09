She-Ra: Una serie live-action in sviluppo ad Amazon

News Serie TV

Sarà prodotta dallo stesso studio dietro She-Ra e le principesse guerriere ma sarà scollegata dalla serie animata.

A quanto pare, il piccolo schermo non rimarrà a corto di storie sull'eroina She-Ra per molto altro tempo ancora. Poco più di un anno dopo la conclusione della serie animata She-Ra e le principesse guerriere, remake in chiave moderna dell'analoga serie degli anni '80 She-Ra, la principessa del potere, si apprende che Amazon Studios sta lavorando con DreamWorks Animation, lo stesso studio dietro la recente produzione Netflix, allo sviluppo di una serie live-action basata sugli stessi personaggi del franchise Masters of the Universe della Mattel.

Nessun dettaglio del nuovo adattamento è disponibile al momento, se non che racconterà una storia indipendente, scollegata dalla precedente serie animata. Inoltre, essendo lo sviluppo alle primissime fasi, il progetto non dispone ancora di uno sceneggiatore. Se fosse ordinata, questa sarebbe la prima serie live-action sul personaggio di She-Ra, la cui prima volta sullo schermo risale al 1985 nel film d'animazione Il segreto della spada.

La storia di She-Ra

Per chi non avesse familiarità con il personaggio, She-Ra, anche conosciuta come la Principessa Adora, è la sorella gemella perduta da tempo del Principe Adam, ovvero He-Man. Rapita da bambina da Hordak, Adora è stata portata sul pianeta Etheria, dove è stata controllata mentalmente per servire il tiranno come capitano del suo esercito di mutanti e robot. Ma He-Man l'ha aiutata a rompere quel "legame" e le ha dato la Spade della Protezione, che le permette di trasformarsi in She-Ra e le conferisce un incredibile potere.

She-Ra, la principessa del potere è andata in tutt'altra direzione, rimuovendo ogni collegamento con He-Man e mostrando Adora come un'orfana diventata un membro consenziente dell'Orda su Etheria. Ancora un'adolescente, Adora si è sottratta al feroce popolo conquistatore guidato da Hordak dopo la scoperta della Spada della Protezione, unendosi alla Ribellione. La serie è andata in onda per cinque stagioni, fino a maggio del 2020.