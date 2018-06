Shantaram di Gregory David Roberts diventa una serie tv

Dopo una guerra di offerte, Apple si è aggiudicata i diritti del romanzo di successo di Gregory David Roberts Shantaram, intenzionata a trarne un adattamento televisivo dopo la mancata trasposizione cinematografica di Johnny Depp con Joel Edgerton protagonista.

Di fatto prima produzione internazionale del colosso delle tecnologie, che ricordiamo farà presto il suo debutto nel mondo delle produzioni originali, Shantaram racconta la storia di Lin, un uomo che, in fuga da una prigione australiana, cerca di far perdere le sue tracce nella brulicante Bombay, in India. Separato da famiglia e amici dalla distanza e dal destino, Lin trova una nuova vita nei bassifondi della città e nella malavita che li infesta.

Il nominato all'Oscar Eric Warren Singer (American Hustle) scriverà la sceneggiatura e ne sarà il produttore esecutivo con il nominato all'Emmy David Manson (House of Cards). Il team di produzione include anche Steve Golin e Nicole Clemens di Anonymous Content, lo stesso studio dietro le serie di successo True Detective, Mr. Robot e Tredici. L'accordo, che coinvolge altresì Paramount Television, include anche i diritti del secondo romanzo di Roberts L'ombra della montagna, considerato il sequel di Shantaram.