Shannen Doherty: "Il cancro è tornato ed è al quarto stadio"

News Serie TV

La Brenda di Beverly Hills 90210 combatte contro la malattia dal 2015.

"Da pochi giorni so che il mio cancro è tornato ed è al quarto stadio". Le parole di Shannen Doherty pronunciate durante un'intervista al programma di ABC Good Morning America sono una doccia gelata. La star, famosa per il ruolo di Brenda in Beverly Hills 90210, ha annunciato che il tumore al seno che credeva in remissione si è ripresentato.

"Perché a me?". Le parole di Shannen Doherty

"Non sono riuscita ancora ad elaborare la cosa. È una pillola amara da mandare giù per molti motivi. Ci sono giorni in cui mi domando 'Perché proprio a me?' ma poi penso 'Chi altro potrebbe meritarlo? Nessuno'", ha detto l'attrice in lacrime sottolineando come la sua preoccupazione più grande sia stata come comunicare la notizia alla madre e al marito. Doherty, che combatte contro un cancro al seno da marzo 2015, non ha mai fatto mistero della malattia documentando tutte le fasi della sua battaglia sui social e mostrandosi anche nei momenti più difficili. Questa volta, invece, l'attrice ha detto di aver voluto tenere nascosta la notizia decidendo, anzi, di tornare al lavoro sul set di BH90210, il reboot del teen drama degli anni '90 di cui era protagonista proprio accanto all'amico Luke Perry, morto a marzo 2019. "È stato scioccante essere sul set. Ma ho pensato che il minimo che potessi fare per onorare Luke fosse fare quello show. Non ho ancora superato la perdita", ha confessato l'interprete di Brenda.

La malattia e il supporto dei colleghi

L'attrice ha confidato alla sua intervistatrice di aver parlato del ritorno della malattia solo a pochissime persone. Tra queste c'era il collega Brian Austin Green, sua co-star in Beverly Hills 90210 e BH90210. "Ci sono stati momenti molto difficili, in cui ho pensato di non potercela fare", ha continuato nell'intervista, "Brian ha capito la mia difficoltà. Mi chiamava sempre per mostrarmi il suo supporto. Mi ha aiutato molto".

Perché l'attrice ha parlato delle sue condizioni di salute

L'attrice ha detto di aver voluto rendere pubblica la notizia di persona, prima che altri la facessero trapelare al posto suo. Doherty, infatti, è coinvolta in un contenzioso contro una compagnia assicurativa per i danni causati alla sua casa dagli incendi che hanno colpito la California nel 2018. Per timore che la sua condizione di salute venisse resa nota prima o durante il processo che la vede coinvolta, ha deciso di parlarne. "Voglio avere il controllo della storia. E voglio che le persone sappiano di questa cosa da me", ha spiegato.