Shannara cancellata dopo due stagioni

Le avventure di Wil nelle Quattro Terre si interrompono bruscamente. In seguito alle disastrose medie d'ascolto della seconda stagione, Spike, la rete che ne aveva ereditato la produzione dopo il passo indietro di MTV, ha deciso a poche ore dalla sua trasformazione in Paramount Network di cancellare Shannara, la serie fantasy basata sui romanzi di Terry Brooks.

"Forse [lo studio di produzione Sonar Entertainment] la porterà da qualche altra parte", ha rivelato il presidente di Paramount Network Kevin Kay a TV Guide. "Per quanto ci riguarda, decliniamo ogni ulteriore coinvolgimento". Netflix sembrerebbe una possibile destinazione, e sebbene ne sia già in possesso dei diritti di trasmissione sia negli Stati Uniti sia in alcuni mercati internazionali, è bene ricordare che negli ultimi tre anni il servizio di video in streaming si è rifiutato di "salvare" qualsivoglia show cancellato da un'altra rete, cominciando anche a tagliare i propri di rami secchi.

Shannara aveva esordito all'inizio del 2016 con 1,03 milioni di spettatori. L'ultimo episodio della seconda stagione ne aveva riuniti appena 240,000 mila.