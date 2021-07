Sex/Life: Ci sarà una seconda stagione? La spiegazione del finale

News Serie TV

Il drama piccante di Netflix con Sarah Shahi tornerà con nuovi episodi? Ecco tutte le anticipazioni e le dichiarazioni della showrunner.

Sex/Life, la nuova serie Netflix con Sarah Shahi e Mike Vogel, è il fenomeno del momento. Uscita lo scorso 25 giugno e nata con l'intento di esplorare con sguardo provocatorio la sensualità e il desiderio femminile, ha attirato prestissimo l'attenzione degli utenti che le hanno fatto scalare la Top 10 delle serie tv più viste sul servizio di video in streaming in decine di paesi (in Italia si trova attualmente in seconda posizione sotto Generazione 56K). La storia della ribelle Billie (Shahi), moglie e madre solo all'apparenza perfetta e con un passato turbolento che inizia a riaffiorare riaccendendo in lei bollenti spiriti, ha incuriosito gli spettatori che si chiedono se, dopo i primi 8 episodi, Sex/Life tornerà con una seconda stagione. Soprattutto dopo un finale che lascia spazio alle interpretazioni. Ecco la spiegazione del finale da parte della showrunner, le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su una seconda stagione.

Come finisce Sex/Life? La trama e la spiegazione del finale

In Sex/Life la protagonista è una donna che non è sempre stata la moglie e madre perfetta che vive in un agiato sobborgo del Connecticut. Prima di sposare il suo amorevole marito Billie era una ragazza ribelle che viveva a New York City con la sua migliore amica Sasha (Margaret Odette), tra lavoro duro e sregolatezza. Provando nostalgia per il passato, inizia a scrivere un diario e a fantasticare sulle sue avventure con l'ex fidanzato sexy Brad (Adam Demos). Con il riaffiorare dei ricordi, Billie si chiede come sia finita nella situazione in cui si trova, finché il marito non trova il diario. Questa circostanza innesca una rivoluzione nella sua vita sessuale e in quella matrimoniale dalla quale è difficile tornare indietro.

Nell'ultimo episodio della prima stagione Billie in un primo momento si riconcilia con il marito Cooper (Vogel): vuole provare a ricostruire le cose e a riprendere in mano la sua vita con lui. All'ultimo minuto, però, durante la recita del figlio, realizza che la sua felicità non può essere limitata e corre da Brad. Arrivata da lui dopo una folle corsa per le strade di New York (e mentre suo marito segue i suoi spostamenti con una app), Billie gli dice chiaramente che non lascerà suo marito ma che in quel momento vuole stare con lui e vuole riprendere da dove avevano lasciato 10 anni prima. Non sappiamo quale sarà la reazione di Brad visto che l'episodio finisce così. Il suo sorriso, tuttavia, suggerisce che non è certo scoraggiato dalle parole della donna.

Sex/Life 2 ci sarà? Le dichiarazioni della showrunner

"Era previsto che ci fosse una realizzazione scioccante per Billy. Ama entrambi i suoi figli ma mentre gli altri genitori sembrano soddisfatti dalla loro vita, per lei non è sufficiente. C'è quest'altra parte di lei, più sexy, più selvaggia e libera che vuole esplorare", ha spiegato la showrunner Stacy Rukeyser a TVLine. "Questo è un messaggio importante della serie: affermare che tutte le donne dovrebbero essere celebrate e apprezzate e accudite dai loro partner. È una liberazione, in un certo senso, quando lei corre attraverso New York, e c'è un mix di emozioni".

A proposito della reazione di Brad la showrunner ha detto: "Non so cosa le dirà Brad. Lui le ha davvero dato il suo cuore e le ha proposto un lieto fine, ma non è quello che lei gli sta proponendo. Non sono sicura che Brad dirà di sì o no. Ma è quello che speriamo di avere la possibilità di esplorare nella seconda stagione".

Anche la protagonista Sarah Shahi già spera in una seconda stagione. “Spero solo che se arriviamo alla stagione 2, possiamo continuare ad approfondire le cose perché è sicuramente interessante interpretare questa parte. È divertente e penso che sia incredibilmente reale", ha detto a TVLine. La serie, tuttavia, non è stata ancora rinnovata per una seconda stagione da Netflix. Ma con un finale che si presta a una continuazione della storia e considerato il successo mondiale che Sex/Life sta riscuotendo, il rinnovo non dovrebbe tardare ad arrivare.