Sex Education 3: La terza stagione si farà? Anticipazioni, trama e cast

La trama, il cast e tutto quello che sappiamo sulla stagione 3 della serie di Netflix.

L'attesa è finita: da oggi possiamo finalmente guardare in streaming tutti gli episodi dell'attesa seconda stagione di Sex Education! Chi ha in programma per il fine settimana una lunga maratona in compagnia di Otis, Maeve, Eric e tutti gli altri adorabili protagonisti della serie, si chiederà sicuramente se ci sarà una terza stagione di Sex Education o se dovrà dire addio alle storie ambientate nel liceo Moordale. Se siete tra coloro che hanno apprezzato la seconda stagione guardando un episodio dopo l'altro, vorrete sicuramente sapere se Netflix ha in programma nuovi episodi e, in caso positivo, quanto bisognerà aspettare prima che siano resi disponibili sulla piattaforma di video in streaming. Ecco tutto quello che sappiamo già da adesso sulla terza stagione di Sex Education.

Sex Education 3: Ci saranno nuovi episodi?

Possiamo darvi buone notizie: un terzo ciclo di episodi sarebbe già nei piani della creatrice della serie Laurie Nunn. La showrunner ha confidato a LADbible di aver già iniziato a scrivere la terza stagione nonostante Netflix non abbia ancora rinnovato ufficialmente la serie. "È una cosa normale nel processo di scrittura. Perché lavoriamo sempre con scadenze molto precise", ha spiegato la showrunner specificando, però, che dovremo aspettare almeno la fine di gennaio per conoscere con certezza le sorti di Sex Education.

Le dichiarazioni della creatrice Laurie Nunn

A proposito della possibilità di continuare a raccontare le storie dei protagonisti di Sex Education, la creatrice ha affermato:" Amo scrivere per questi personaggi. È un gruppetto ben assortito e penso che i temi dello show - il sesso e le relazioni - offrano spunti infiniti. Quindi credo che la serie possa andare avanti fin quando Netflix me la lascerà scrivere". Durante l'anteprima della stagione 2 a Londra, tuttavia, la sceneggiatrice aveva anche parlato della difficoltà di continuare a raccontare una storia ambientata in una scuola superiore dopo la fine del liceo. "Ho sempre pensato che le serie teen debbano terminare prima che i protagonisti vadano all'università. Se invece si continuano a raccontare le storie del liceo, attori che intanto diventano trentenni finiscono per interpretare ancora degli adolescenti", aveva spiegato Laurie Nunn.

Sex Education 2: Il riassunto della seconda stagione [SPOILER]

Se il ciclo inaugurale Sex Education lo ha dedicato alla scoperta del sesso e dei suoi meccanismi, nella seconda stagione abbiamo visto le relazioni prendere il sopravvento. Otis si è avventurato nella sua storia con Ola capendo ben presto che la sua incapacità di “quagliare” con la figlia del nuovo compagno di letto della madre è causata non tanto dall’inesperienza quanto da Maeve, soprattutto dopo che lei gli ha manifestato apertamente i suoi sentimenti. Peccato che il giovane Milburn, complice l’alcol, abbia complicato la situazione con entrambe. Ola, sempre più confusa, ha cercato attenzioni altrove, mentre Maeve si è divisa tra il ritorno improvviso di sua madre e i suoi tentativi di imporsi nello studio. Anche Eric, il migliore amico di Otis, si è ritrovato tra due fuochi: l’interesse plateale e onesto di Rahim, un misterioso e affascinante nuovo studente, e quello confuso, nascosto ma incredibilmente dolce e travolgente di Adam. Nel frattempo, Aimee ha dovuto fare i conti con un abuso che ha rischiato di spezzarla. Jackson, invece, è riuscito a far capire alle madri che il nuoto non è la sua ragione di vita, come loro invece vorrebbero. Questo grazie anche all’aiuto di una nuova, insospettabile amica.

Sex Education 3: La trama e le anticipazioni

Dopo il sesso e la scoperta delle relazioni, nella terza stagione potremmo vedere i protagonisti, ormai più maturi, alle prese con le conseguenze delle loro scelte. Quello che i fan vogliono sapere più insistentemente è sicuramente se alla fine Otis e Maeve saranno finalmente una coppia. I nuovi episodi dovranno anche far capire che direzione la serie prenderà mentre i protagonisti crescono e sono sempre più vicini al diploma. Possiamo stare certi che al centro del racconto, anche nei futuri episodi, ci saranno il sesso e tutte le sue sfumature.

Il cast

Nella terza stagione dovremmo ritrovare tutti i giovani protagonisti a cui siamo affezionati: Otis (Asa Butterfield), Maeve (Emma Mackey), Eric (Ncuti Gatwa), Ola (Patricia Allison) Aimee (Aimee Lou Wood), Jackson (Kedar Williams-Stirling), Adam (Connor Swindells), Anwar (Chaneil Kular), Ruby (Mimi Keene) , Olivia (Simone Ashley), Lily (Tanya Reynolds) e Jakob (Mikael Persbrandt). Potremmo rivedere anche le new entry della seconda stagione Viv, Rahim e Isaac, rispettivamente interpretati da Chinenye Ezeudu, Sami Outalbali e George Robinson. Presumibilmente resterà nel cast anche Gillian Anderson (che interpreta Jean, la madre di Otis) nonostante i suoi impegni sul set di The Crown 4 nei panni di Margaret Thatcher.

Considerata l'ottima accoglienza di Sex Education (si stima che la prima stagione sia stata vista da circa 40 milioni di proprietari di account Netflix il primo mese dall’uscita), non sorprenderebbe la notizia del rinnovo della serie da parte del servizio di video in streaming. La comedy inoltre, è stata inserita nella lista delle dieci Serie TV più popolari di Netflix del 2019 sia in Italia che in madrepatria, nel Regno Unito. In attesa del grande annuncio, i fan più devoti possono sempre riguardare all'infinito le prime due stagioni disponibili sulla piattaforma.