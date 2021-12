Sex and the City... o Friends? Kristin Davis fece il provino per il ruolo di Monica!

News Serie TV

L'interprete di Charlotte nella serie cult di HBO da poco tornata con il revival And Just Like That..., ha raccontato di essersi proposta per la parte che è stata poi assegnata a Courteney Cox.

Oggi associamo il suo volto inevitabilmente a Charlotte York Goldenblatt, l'amica leale, sofisticata e anche un po' credulona di Carrie e delle altre protagoniste di Sex and the City. Ma Kristin Davis, da poco tornata in tv proprio nella serie sequel del cult HBO And Just Like That..., ha confessato di aver fatto il provino per il ruolo di Monica Geller di Friends, nei lontani anni '90. Come ve la immaginate nei panni della cuoca maniaca del controllo e delle pulizie che poi è stata interpretata da un'iconica Courteney Cox?

Kristin Davis si era proposta per la parte di Monica di Friends

Ospite del The Late Late Show With James Corden, Davis ha raccontato di essere stata una delle 8000 attrici che ambivano al ruolo di Monica. L'attrice ha svelato anche alcuni retroscena: pare che lei e Courteney Cox si conoscessero già perché frequentavano lo stesso corso di yoga. Inoltre Davis ha scoperto che alla fine la parte era andata a Cox in un modo molto curioso. "Un giorno Courteney ci ha detto 'ragazzi, volete venire a comprare una macchina con me?'. Era molto esaltata perché aveva girato un episodio pilota che le aveva dato ottime vibrazioni. Così ottime che infatti decise di acquistare una Porsche!", ha spiegato l'interprete di Charlotte che così, poco dopo, ha capito che si trattava del pilota di Friends.

Anche se Kristin Davis non ha ottenuto la parte di Monica, però, in Friends è apparsa lo stesso qualche anno più tardi come guest star. Ricorderete che in un episodio ha interpretato Erin, una donna che Rachel (Jennifer Aniston) e Monica tentano di sistemare con Joey (Matt LeBlanc). L'attrice ha confessato di essere stata piuttosto nervosa durante le riprese di una serie che all'epoca era all'apice del successo. "Ricordo di aver perso il sonno. In parte a causa del pubblico dal vivo, ma in parte perché sapevo ci prendere parte a qualcosa di così importante e mi stavo solo cercando di assicurarmi di fare tutto correttamente", ha aggiunto. Guardate qui sopra l'intervista completa rilasciata a James Corden.