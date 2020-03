Settimo Cielo: È morto Lorenzo Brino, il piccolo Sam della famiglia Camden

News Serie TV

L'attore ventunenne ha perso la vita in un incidente d'auto.

L'ex baby star di Settimo Cielo Lorenzo Brino è morto a causa di un incidente stradale avvenuto a Yucaipa, in California, lo scorso 9 marzo. L'attore ventunenne, famoso per aver interpretato nel longevo family drama Sam, uno dei figli più piccoli di Annie ed Eric Camden (Stephen Collins e Catherine Hicks), avrebbe perso il controllo della sua Toyota Camry andando a sbattere contro un palo. La polizia della contea di San Bernardino, dove è avvenuta la tragedia, l'ha dichiarato morto sul colpo.

L'esperienza di Lorenzo Brino in Settimo Cielo

In Settimo Cielo Brino ha interpretato, insieme al fratello Nikolas, uno dei due figli più piccoli di casa Camden, Sam. Nella storia, i due bambini nascono durante la terza stagione. Dal 1999 al 2001 nella serie hanno recitato anche gli altri due fratelli, Zachary e Mimi, che hanno poi lasciato il posto ai primi due a partire dalla sesta stagione. Lorenzo è apparso, in totale, in 138 episodi.

Il ricordo della sorella Mimi e di Beverley Mitchell

La sorella di Lorenzo, Mimi, ha voluto ricordare il fratello in un lungo messaggio postato su Instagram. "Al mio amato e folle fratello. Te ne sei andato ma è proprio vero quando si dice 'andato ma mai dimenticato'. Dire che sei stato una benedizione è poco", ha scritto. "Hai portato luce in così tante vite e hai fatto moltissimo nel corso della tua troppo breve vita". Anche Beverley Mitchell, che in Settimo Cielo era Lucy Camden, ha commentato la notizia scrivendo: "Il mio cuore è a pezzi. Ho tantissimi ricordi divertenti su di lui e l'ho visto crescere! Riposa in pace Zo!! Eri pieno di luce e non sarai dimenticato".