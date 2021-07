Secret Invasion, la conferma di Emilia Clarke: Reciterò nella serie Marvel

News Serie TV

L'ex star de Il Trono di Spade ironizza sulla segretezza che circonda i progetti Marvel.

Dopo mesi di speculazioni, Emilia Clarke ha confermato al The Tonight Show il suo coinvolgimento in Secret Invasion, prossima serie Marvel del servizio di video in streaming Disney+. Per l'attrice inglese nominata a quattro Emmy sarà il primo ruolo in tv dopo la conclusione nel 2019 della serie che l'ha resa una celebrità in tutto il mondo, Il Trono di Spade, e dopo essersi dedicata negli ultimi anni al grande schermo con ruoli in Solo: A Star Wars Story, Above Suspicion e Last Christmas.

Emilia Clarke in Secret Invasion: La conferma

"Ho già paura" ha detto Clarke, collegata da remoto, a Jimmy Fallon. "Le prime persone con cui ho parlato dopo essere stata dalla Marvel sono quelle del loro team di sicurezza, e sono convinta che ce ne fosse una fuori casa mia. C'è stata un'auto parcheggiata lì per molto tempo, e giuro su Dio, era qualcuno sotto copertura". Quando Fallon ha osservato che non c'è motivo di preoccuparsi, visto che l'esperienza nella super riservata Il Trono di Spade dovrebbe averle insegnato come tenere un segreto, l'attrice ha detto: "È quello che pensavo, ma hanno dovuto istruirmi. E così, non so cosa fare".

Dire altro potrebbe costarle caro, quindi nessun dettaglio del personaggio che le è stato affidato le è uscito dalla bocca. L'attrice si unisce agli altri membri del cast Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn, che riprenderanno i ruoli a loro familiari di Nick Fury e Talos, mentre Kingsley Ben-Adir (The OA, Peaky Blinders) interpreterà il principale antagonista della storia. È di qualche tempo fa, poi, la notizia del casting dell'ex star di The Crown Olivia Colman, per il momento non confermata né dalla Disney né dai Marvel Studios.

Secret Invasion: I dettagli della serie tv

Tutto quello che sappiamo al momento di Secret Invasion è che si basa sull'omonimo crossover a fumetti pubblicato dalla Marvel Comics nel 2008 e che racconterà una storia incentrata su una fazione di mutaforma Skrull e sul fatto che da anni si sia insinuata in ogni aspetto della vita sulla Terra. In un'altra intervista, con ComicBook.com, Clarke ha aggiunto: "Le persone che la stanno realizzando sono ciò che mi ha spinto oltre il limite di volerlo fare. Credo semplicemente che il cuore e la testa di tutti siano nel posto giusto con Secret Invasion. Ciò che stanno facendo è davvero elettrizzante e bello, e così all'avanguardia. Mi sento come se fossero la Apple di questo mondo".