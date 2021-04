Secret Invasion: Emilia Clarke nel cast della serie Marvel

News Serie TV

La star de Il Trono di Spade reciterà accanto a Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn e forse anche Olivia Colman.

Lanciata dalla serie di culto Il Trono di Spade, che proprio in questi giorni celebra il suo 10° anniversario, Emilia Clarke avrebbe scelto nuovamente il piccolo schermo per il suo prossimo progetto: un'altra serie tv di altissimo profilo. Diverse fonti, inclusa l'autorevole Variety, riportano che l'ex Madre dei Draghi è alle fasi finali della trattativa (che in quest'ambiente suona come una certezza) per interpretare uno dei ruoli principali in Secret Invasion, prossima serie Marvel del servizio streaming Disney+. Se il casting fosse confermato, per l'attrice britannica sarebbe la prima volta in una serie tv dalla conclusione di GOT nel 2019.

Secret Invasion: I primi dettagli della serie tv

Basata sull'omonimo crossover a fumetti del 2008 pubblicato dalla Marvel Comics, Secret Invasion riporterà sullo schermo Samuel L. Jackson e il suo celeberrimo Nick Fury, oltre all'attore di Captain Marvel Ben Mendelsohn, nuovamente nei panni del mutaforma Talos. La storia ruoterà attorno a una setta di Skrulls e al fatto che si sia insinuata in ogni aspetto della vita sulla Terra.

Le indiscrezioni sull'ingaggio della Clarke seguono solo di poche ore altre secondo cui la serie coinvolgerà anche la pluripremiata ex star di The Crown Olivia Colman, anch'essa con un ruolo i cui dettagli al momento non sono noti. È invece ufficiale la presenza di Kingsley Ben-Adir (The OA, Peaky Blinders), scelto per la parte del villain principale della storia.