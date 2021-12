Secret Invasion: Cobie Smulders riprenderà il ruolo di Maria Hill nella serie di Disney+

News Serie TV

L'attrice raggiunge Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn.

Cobie Smulders sarà di nuovo Maria Hill! Diverse fonti, incluso l'autorevole Deadline, riportano che l'attrice resa celebre da How I Met Your Mother ha firmato per riprendere il ruolo dell'ex vicedirettrice dello S.H.I.E.L.D. in Secret Invasion, nuova serie Marvel per Disney+.

I dettagli di Secret Invasion e la storia di Maria Hill

In streaming prossimamente, Secret Invasion si basa sull'omonimo crossover a fumetti pubblicato dalla Marvel Comics nel 2008 e si concentra su una setta di Skrulls infiltratasi da anni in tutti gli aspetti della vita sulla Terra. Dalle notizie precedenti sappiamo che Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn riprenderanno i ruoli di Nick Fury e Talos, apparsi con lei in Spider-Man: Far from Home. Inoltre, faranno parte del cast Olivia Colman (The Crown), Emilia Clarke (Il Trono di Spade), Kingsley Ben-Adir (The OA), Christopher McDonald (Hacks) e Killian Scott (Strike).

Nel corso degli anni, Maria Hill è stata una figura chiave per i Vendicatori. Era con Nick Fury quando ha assemblato la squadra di supereroi in The Avengers; ha aiutato Captain America, Black Widow e Falcon a fuggire dall'HYDRA in Captain America: The Winter Soldier; ha suggerito ai Vendicatori di nascondersi in Avengers: Age of Ultron; è stata vittima dello schiocco di dita di Thanos in Avengers: Infinity War; ed è ritornata in vita e ha partecipato al funerale di Tony Stark in Avengers: Endgame. Successivamente, in Spider-Man: Far from Home, Fury ha chiesto a Talos e Soren di assumere le sembiante sue e della Hill sulla Terra, mentre loro si trovano presumibilmente nell'astronave degli Skrull.