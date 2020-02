Sean Penn, Julia Roberts e Armie Hammer in tv con la serie Gaslit

News Serie TV

Incentrata sullo scandalo Watergate, la serie è prodotta dall'ideatore di Mr. Robot Sam Esmail.

I premi Oscar Sean Penn (Milk, Mystic River) e Julia Roberts (Erin Brockovich), la star di Chiamami col tuo nome Armie Hammer e l'attore australiano Joel Edgerton (Regali da uno sconosciuto: The Gift) saranno i protagonisti di Gaslit, serie tv sullo scandalo Watergate prodotta dall'ideatore di Mr. Robot Sam Esmail, con il quale Roberts ha collaborato precedentemente in Homecoming.

Basata sul podcast Slow Burn, Gaslit si concentra sulle storie mai raccontate e sui personaggi dimenticati dello scandalo politico scoppiato negli Stati Uniti nel 1972 - dai sottoposti maldestri e opportunisti di Richard Nixon ai fanatici che favorirono i loro crimini alle talpe che alla fine portano l'intera impresa in rovina. Scandalo, ricordiamo, innescato dalla scoperta di alcune intercettazioni illegali effettuate nel quartier generale del Comitato Nazionale Democratico a opera di uomini legati al Partito Repubblicano.

Roberts interpreterà Martha Mitchell, la moglie schietta di John Mitchell (Penn), il leale procuratore generale di Nixon. Una grande personalità con una bocca ancora più grande, nonostante l'affiliazione al partito, lei è stata la prima a lanciare pubblicamente l'allarme sul coinvolgimento del Presidente nello scandalo Watergate. John è descritto invece come un uomo irascibile, sboccato e spietato che è innamorato irrimediabilmente di sua moglie ed è costretto a compiere una scelta tra lei e il Presidente. Hammer sarà nel frattempo John Dean, un giovane consigliere della Casa Bianca diviso tra la propria ambizione e la possibilità di mentire per proteggere il capo. Edgerton interpreterà infine G. Gordon Liddy, un veterano della Guerra di Corea ed ex agente dell'FBI incaricato dall'amministrazione Nixon di contenere la fuoriuscita di informazioni classificate sulla scia dei Pentagon Papers.

Robbie Pickering, che ha lavorato con Esmail in Mr. Robot, sarà lo showrunner di Gaslit e con quest'ultimo, Chad Hamilton, Joel Edgerton e il fratello Nash Edgerton (Mr Inbetween) il produttore esecutivo. Gli Edgerton daranno il loro contributo anche come registi.