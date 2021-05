SEAL Team rinnovata per una quinta stagione, a Paramount+

News Serie TV

Negli Stati Uniti, la serie tv con David Boreanaz continuerà sul servizio di video in streaming.

Salvataggio in extremis per SEAL Team. Dopo settimane d'incertezza, il drama militare con David Boreanaz è stato rinnovato per una quinta stagione, non dalla rete CBS, che l'ha proposto negli ultimi anni con risultati d'ascolto un po' al disotto delle aspettative, ma dalla piattaforma streaming sorella Paramount+.

Quest'anno SEAL Team ha appassionato una media di 4 milioni di spettatori ogni settimana, con un rating nel target demografico 18-49 dello 0.5. Numeri modesti, in calo rispettivamente del 20 e 27 percento rispetto alla stagione precedente, e al decimo posto tra i 14 drama più seguiti di CBS. Curiosamente, il rinnovo di SEAL Team è stato in forse più di quanto non lo sia stato quello di S.W.A.T., sempre per una quinta stagione, preferito dalla rete nonostante i risultati non di poco peggiori (3,1 milioni di spettatori e lo 0.4 di rating, in calo del 21 e 26 percento).

SEAL Team non sarà nel frattempo l'unica serie in difficoltà di CBS a proseguire su Paramount+. La piattaforma ha acquisito anche il drama horror di Robert e Michelle King Evil, già rinnovato da tempo per una seconda stagione, mentre è in corso una trattativa per il salvataggio anche di Clarice, il crime drama sequel de Il silenzio degli innocenti, il meno seguito della stagione su CBS.