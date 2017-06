Sea Oak: Glenn Close sarà uno zombie nella comedy di Amazon

Premiata con due Emmy per il suo ruolo in Damages, Glenn Close torna in tv da protagonista con Sea Oak, nuova comedy dello scrittore George Saunders (Il declino delle guerre civili americane) di cui Amazon ha ordinato il pilota.

Sea Oak (da non confondere con l'altra comedy di Amazon Red Oaks) è descritta come un incrocio tra uno zombie drama e una comedy familiare. Secondo The Hollywood Reporter, Close interpreterà Zia Bernie, una dolce e pacata signora senza marito né figli, uccisa tragicamente in una violazione di domicilio. Tornata improvvisamente dalla morte piena di rancore, Bernie è determinata a ottenere la vita che non ha mai avuto imponendo una richiesta dopo l'altra a ciò che rimane della sua famiglia disfunzionale: un/a nipote quasi spogliarellista e altri due nipoti incapaci, i quali vivono in uno scadente complesso residenziale chiamato Sea Oak.

Se ordinata, Sea Oak sarebbe per Close il primo ruolo regolare dalla conclusione di Damages nel 2012. Precedentemente aveva recitato anche in The Shield e in un episodio di West Wing. Per il ruolo di Patty Hewes nel drama di FX è stata premiata anche con un Golden Globe, mentre ha collezionato sei nomination all'Oscar, l'ultima delle quali per Albert Nobbs sempre nel 2012.