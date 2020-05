Scrubs: È morto l'attore Sam Lloyd, interprete dell'avvocato Ted Buckland

News Serie TV

Aveva 56 anni e gli era stato diagnosticato un tumore inoperabile al cervello.

Sam Lloyd, famoso per aver interpretato in Scrubs l'indimenticabile avvocato Ted Buckland, è morto a 56 anni. L'attore è venuto a mancare per le conseguenze di un tumore al cervello diagnosticatogli lo scorso gennaio e giudicato inoperabile dai medici.

Da Seinfeld a Scrubs: La fortunata carriera di Sam Lloyd

Lloyd è rimasto nel cuore dei fan di Scrubs per aver vestito i panni, in tutte e 9 le stagioni della comedy, dell'avvocato depresso e remissivo Ted Buckland, ruolo che ha poi ripreso in un'altra serie creata da Bill Lawrence, Cougar Town. La sua carriera, tuttavia, era iniziata già negli anni '90 nella storica Seinfeld, dove interpretava Ricky, un ragazzo ossessionato dalla protagonista Elaine (Julia Louis-Dreyfus). È apparso in decine di altre Serie TV tra cui Modern Family, Desperate Housewives, The West Wing e Galaxy Quest. Lloyd era nato in una famiglia di attori: suo padre recitava e suo zio è Christopher Lloyd, il famoso Doc di Ritorno al futuro.

Il ricordo di Bill Lawrence e dei colleghi

Uno dei primi a confermare la notizia della morte di Sam Lloyd è stato proprio il creatore di Scrubs Bill Lawrence con un post su Twitter. "Sto pensando molto a Sam Lloyd oggi. Davvero una persona gentile e dolce. Mancherà a molti", ha scritto Lawrence.

Thinking a lot about Sam Lloyd today. (Ted). Truly such a kind, sweet guy. He will be missed by so many. pic.twitter.com/JRzlLKhqHB — Bill Lawrence (@VDOOZER) May 1, 2020

Non si è fatto attendere il ricordo del collega Zach Braff (John 'JD' Dorian nella serie) che invece ha scritto: "Che riposi in pace uno degli attori più divertenti con cui ho avuto il piacere di lavorare. Sam Lloyd mi ha fatto scoppiare dalle risate ogni volta che giravamo una scena insieme. Non esiste un uomo più gentile. Amerò per sempre il tempo che ho trascorso con te, Sammy".