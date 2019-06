Scream torna finalmente in tv: Il primo trailer della stagione 3

La si attendeva da così tanto tempo che qualcuno l'aveva persino dimenticata. Ora Scream sta finalmente per tornare in tv, su una nuova rete (l'americana VH1 invece della precedente MTV), con una terza stagione intitolata Resurrection, alla luce del completo azzeramento delle storie. L'appuntamento con i sei episodi è dall'8 al 10 luglio, mentre qui possiamo apprezzarne il primo trailer.

Dimenticate le storie e i personaggi nelle prime due stagioni in onda fino a tre anni fa. Scream: Resurrection si concentra su Deion Elliot (RJ Cyler, Black Lightning), un giocatore di football le cui doti atletiche gli garantiranno una borsa di studio all'università, se non fosse che un assassino mascherato usa i suoi segreti più oscuri contro di lui, sconvolgendogli la vita e portandolo a mettere in discussione la propria sanità mentale. Come si può vedere nella clip, la nuova stagione introduce nella serie la maschera originale di Ghostface, doppiata come nei film di Wes Craven da Roger Jackson.

Il resto del promettente cast include Mary J. Blige (The Umbrella Academy), Keke Palmer (Scream Queens), Tyler Posey (Teen Wolf), C.J. Wallace (Notorious), Giullian Yao Gioiello (Iron Fist) e il rapper Tyga. Inoltre, Paris Jackson fa un'apparizione nei panni dell'apparente prima vittima dell'iconico serial killer.