Scottie Thompson da NCIS allo spin-off NCIS: Los Angeles, ma con un ruolo differente

News Serie TV

L'attrice apparirà in un prossimo episodio della stagione 11.

Scottie Thompson sta per tornare nel multiverso del franchise di successo NCIS. Tuttavia, non aspettativi di vederla riprendere i panni di Jeanne Benoit, la figlia del medico/trafficante d'armi che in NCIS ha avuto una relazione altalenante con DiNozzo. Lo spin-off NCIS: Los Angeles, che la ospiterà in un prossimo episodio della stagione 11, ha affidato all'attrice un ruolo differente.

Secondo TVLine, questa volta Thompson interpreterà Sarah Raines, un'agente della DIA (Defense Intelligence Agency, la principale agenzia militare d'intelligence per l'estero) alla quale è stata assegnata una missione altamente riservata: indagare su avvistamenti di fenomeni aerei non identificati. Sicura di sé, professionale e un po' cinica, l'agente Raines è riluttante a rivelare all'NCIS informazioni sul suo lavoro alla DIA quando il suo superiore scompare nel nulla.

Thompson è apparsa più volte in NCIS tra il 2006 e il 2016 e in tv è conosciuta anche per i suoi trascorsi in 12 Monkeys e The Blacklist. Mentre negli Stati Uniti lo spin-off NCIS: Los Angeles tornerà su CBS il 16 febbraio, una pausa che gli impedirà di scontrarsi prima con il Super Bowl e poi con gli Oscar, in Italia Rai 2 proporrà gli ultimi (per ora) episodi della stagione 11 questo venerdì alle ore 21:20.