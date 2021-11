Schitt's Creek: Su Infinity+ la premiatissima ultima stagione della comedy sulla famiglia Rose

News Serie TV

Con l'arrivo della sesta stagione, disponibile dall'11 novembre, sul servizio di video in streaming di Mediaset si possono recuperare tutti gli episodi di una serie che ha già fatto la storia.

Non ci sono più scuse: è arrivato il momento di recuperare Schitt's Creek, la comedy più premiata degli ultimi anni disponibile ormai da qualche mese finalmente anche in Italia grazie a Infinity+. Sul servizio di video in streaming di Mediaset è arrivata l'11 novembre la sesta e ultima stagione, che è anche quella che ha consacrato definitivamente la serie nell'olimpo delle commedie televisive facendole vincere praticamente tutti i premi più prestigiosi, dall'Emmy al Golden Globe. Se ancora avete dubbi, vi facciamo un recap della trama e del cast e vi ricordiamo perché dovreste proprio far partire la maratona.

La trama e il cast di Schitt's Creek

La serie segue le vicende della famiglia Rose composta dal ricco magnate di video store, Johnny Rose (Eugene Levy), sua moglie Moira (Catherine O'Hara) ex star di soap opera, e i loro due figli, l’hipster David (Dan Levy) e la mondana Alexis (Annie Murphy). Quando per una truffa del manager la famiglia si trova improvvisamente al verde, è costretta a vivere in una piccola e deprimente cittadina canadese che Johnny aveva comprato per gioco anni prima. Abbandonata la loro vita agiata, i Rose devono affrontare la loro nuova situazione e scoprire cosa significhi essere una famiglia ordinaria - e senza un quattrino - nella loro nuova casa: la cittadina di Schitt's Creek.

Creata proprio da Dan e Eugene Levy (padre e figlio anche nella realtà) che si sono chiesti come vivrebbero le ricche famiglie dello star system americano se perdessero improvvisamente tutti i loro averi, questa serie deve tutta la sua comicità ai contrasti. Non solo tra ricchi e poveri, ma anche tra adulti e più giovani, passato e presente, vita cittadina e vita provinciale. Potreste dire di aver già visto tutto questo in tv, se non fosse che Schitt's Creek semplicemente... lo fa meglio. E il merito è sia degli straordinari protagonisti che di una sceneggiatura spiritosa e intelligente.

Schitt's Creek 6: La stagione dei record

Nella sesta stagione, i Rose hanno successo nelle loro carriere e nelle loro vite personali, e sono costretti a riflettere sui propri prossimi passi. Ma mentre le loro attività li portano più vicini alla loro tanto attesa fuga, capiscono quanto le loro vite siano diventate legate alla città e ai suoi abitanti. Quando finalmente si trovano di fronte alla decisione se restare o andarsene, scegliere sarà molto più difficile del previsto.

Oltreoceano, prima in Canada e poi negli Stati Uniti, l'ultima stagione di Schitt's Creek ha fatto compagnia agli spettatori nei primi mesi della pandemia. Questa serie è diventata in poco tempo la serie 'feel good' per eccellenza, quella perfetta per il comfort binge watching nel lungo primo semestre del 2020. Sarà anche per questo che proprio nel 2020, alla 72esima edizione degli Emmy Awards, Schitt’s Creek si è aggiudicata sette riconoscimenti nella categoria comedy – tra cui miglior serie - stabilendo un nuovo record: è diventata la prima serie in cui i quattro attori principali hanno ottenuto il premio nello stesso anno. Nel 2021 sono arrivati poi anche due Golden Globe, come miglior serie comedy e a Catherine O’Hara come migliore attrice protagonista in una serie comedy.