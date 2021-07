Schitt's Creek: La serie più premiata degli ultimi anni arriva per la prima volta in Italia su Infinity+

News Serie TV

La comedy che ha conquistato il mondo e vinto tutto in streaming su Infinity+ con la prima stagione, e le altre a seguire.

Senz'altro ne avrete sentito parlare più e più volte negli ultimi anni, ritrovandovi poi a fare i conti con la triste constatazione di non poterla vedere da nessuna parte. Ha vinto tutto quello che si potesse vincere, anche l'Emmy e il Golden Globe, passando da titolo di nicchia partorito dalla poco conosciuta tv canadese a una delle comedy più acclamate della tv mondiale, oggetto di binge watching selvaggi e persino di esaltazioni che non si vedevano da... neanche ci si ricorda quanto. Schitt's Creek, la cenerentola del piccolo schermo diventata principessa nel giro di sei stagioni, anzi regina, giacché stiamo parlando dell'unica comedy capace di vincere ciascuno dei sette premi principali in un'unica edizione dei Primetime Emmy Awards, il più prestigioso e importante dei premi televisivi, arriva ora per la prima volta in Italia in anteprima esclusiva sul servizio di video in streaming Infinity+, che questa settimana ne ha lanciato la prima stagione.

Schitt's Creek: Cosa racconta e perché piace così tanto

Vi sorprenderà sapere che l'idea di Schitt's Creek è balenata al suo co-ideatore Dan Levy mentre seguiva uno di quei popolarissimi reality che raccontano la vita di un qualche personaggio famoso e della sua famiglia. Levy, anche uno dei protagonisti della serie, si è chiesto cosa sarebbe successo se una di quelle famiglie benestanti - provate a pensare ai Kardashian - avesse perso tutti i suoi privilegi. Cosa sarebbe successo, a loro e all'assurdo stile di vita che conducevano? Ne ha parlato al padre Eugene Levy, una leggenda dello schermo che avrete sicuramente visto nei vari American Pie, e insieme hanno davo vita a una comedy familiare incentrata su un nucleo male assordito ma maledettamente ricco che improvvisamente si ritrova a raschiare il fondo del barile. I Rose, infatti, scoprono di essere stati truffati dal loro manager e di non avere più un quattrino. Ora devono rifarsi una vita, e l'unica risorsa rimasta loro per riuscirci è appunto Schitt's Creek, una deprimente cittadina da qualche parte nel Canada che una volta avevano comprato per gioco.

Un magnate delle videoteche ora al verde, Johnny (Levy padre) e il resto della famiglia Rose, che include l'eccentrica moglie Moira (una straordinaria Catherine O'Hara), un tempo una star delle soap opera, e i due viziati figli adulti David (Levy figlio) e Alexis (Annie Murphy), l'uno pretenzioso e apertamente pansessuale e l'altra incapace di trovare una vocazione e un disastro in amore, si sistemano in un fatiscente motel del posto, dando il via a una serie di situazioni a dir poco comiche e surreali in cui rinunciare alle abitudini di una volta e adattarsi al nuovo stile di vita non gli viene per niente facile, mentre sembrano avere una predisposizione naturale nel creare tensioni con i nuovi vicini di casa, i residenti alquanto provinciali di Schitt's Creek. E sta tutto qui il divertimento. Nella disperazione di una famiglia e nei contrasti con il mondo rurale che ora la circonda. E la bellezza, perché solo attraverso questa esperienza i Rose imparano a essere davvero una famiglia.

Schitt's Creek: Dopo la serie, forse un film

Schitt's Creek è disponibile in streaming su Infinity+ con tutti gli episodi della prima stagione. Le successive cinque si aggiungeranno a questa mensilmente, per un totale di 80 episodi. Il successo di pubblico e critica della comedy e anche l'enorme stima che si è guadagnata tra la comunità LGBTQ+ per il modo in cui affronta tematiche - talvolta completamente nuove per la tv - ad essa vicine, hanno già avviato - a poco più di un anno dalla conclusione - la conversazione sulla possibilità che i Rose tornino a fare capolino con altre storie, eventualmente in un film. "Ci siamo divertiti moltissimo a realizzare la serie e penso che, se ci fosse l'idea giusta, mi piacerebbe esplorare cosa si potrebbe fare con un film", ha detto all'inizio di quest'anno Dan Levy. "Ma non ho ancora quell'idea. La sto ancora cercando. Quindi, incrociamo le dita, anche se credo si debba dare alle persone il tempo di sentirne la mancanza". E per noi quel giorno è ancora abbastanza lontano, fortunatamente, visto che il divertimento comincia solo ora.

