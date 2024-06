Sausage Party: Cibopolis, il trailer della serie animata vietata ai minori, sequel del film

News Serie TV

Ricordate Sausage Party: Vita segreta di una salsiccia? Seth Rogen e la sua banda hanno creato un sequel per Prime Video, sotto forma di miniserie in otto episodi. Le sboccate avventure di queste cibarie vive e senzienti continuano dall'11 luglio!

Chi si ricorda la provocazione di Sausage Party: Vita segreta di una salsiccia? Il film di animazione per adulti sta per ricevere un sequel sotto forma di miniserie animata in otto episodi, in esclusiva su Prime Video dall'11 luglio. Ecco il trailer della scatenata Sausage Party: Cibopolis, e com'era successo nel primo caso vale un avviso: è per stomaci forti e per un pubblico rigorosamente goliardico come Seth Rogen, ideatore e doppiatore del protagonista!

Sausage Party: Cibopolis, i cibi alla riscossa in un mondo ostile!