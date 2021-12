Saturdays: Disney Channel ordina la comedy di Marsai Martin

News Serie TV

La serie è creata dalla stessa attrice di Black-ish e da Norman Vance Jr.

Disney Channel ha ufficialmente ordinato la serie Saturdays, una comedy coming-of-age incentrata sul mondo del pattinaggio a rotelle creata e prodotta dall'attrice di Black-ish Marsai Martin (apprezzata produttrice già lanciata a Hollywood nonostante la sua giovane età di 17 anni) e da Norman Vance Jr. (Roll Bounce, Girlfriends). La serie, di cui la rete aveva già ordinato l'episodio pilota lo scorso marzo, entrerà in produzione nel corso del 2022.

La trama e il cast di Saturdays

Scritta da Vance, Saturdays segue la giovane Paris Johnson, interpretata da Danielle Jalade (Yes Day), che considera il pattinaggio a rotelle parte della sua anima, lo respira e ne fa uno stile di vita. Passa le sue giornate aspettando i fine settimana quando può recarsi alla pista di pattinaggio e assecondare la sua passione. In questo posto meraviglioso, Paris può passare il tempo con i suoi migliori amici (la squadra di skate We-B-Girlz), ideare coreografie, sfidare i suoi rivali, trascorrere il tempo con suo fratello DJ London e lavorare duro per diventare una Golden, un membro del gruppo dei più bravi pattinatori scelti proprietaria della pista, chiamata La Duchessa.

Recitano nella serie anche Omar Gooding (Family Time) nel ruolo di Cal Johnson, Golden Brooks (Girlfriends) in quello di Deb Johnson, Jermaine Harris (The Map of Tiny Perfect Things) come London Johnson e Daria Johns (Nappily Ever After) nel ruolo di Simone.

“Siamo entusiasti di essere in affari con Marsai, Norman, Nicole, Joshua e Carol per far conoscere questa avventura ai nostri telespettatori”, ha affermato Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television. "Sappiamo che il pubblico si innamorerà di Paris, dei suoi amici e della sua famiglia mentre condividono amore, risate e musica in questo divertente mondo del pattinaggio a rotelle".