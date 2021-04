Sarah Michelle Gellar torna in tv con Hot Pink, una nuova potenziale comedy di Prime Video

News Serie TV

Il servizio di video in streaming ha ordinato l'episodio pilota della serie tratta da un romanzo di Elana K. Arnold.

C'è un nuovo ruolo per Sarah Michelle Gellar, la celebre ammazzavampiri di Buffy, ed è su Prime Video . Il servizio di video in streaming di Amazon ha infatti ordinato l'episodio pilota di Hot Pink, una nuova potenziale comedy young adult vagamente ispirata al libro di Elana K. Arnold What Girls Are Made Of.

La trama di Hot Pink

Nel romanzo la protagonista è Nina Faye, una ragazza cresciuta con l'idea che non esiste l'amore incondizionato. Ogni giorno, dunque, sente di dover dimostrare al suo ragazzo di meritarselo. Ma quando lui la molla, Nina si sente persa e si ripropone di scoprire quali siano veramente le condizioni dell'amore. Creata da Elisabeth Holm, Hot Pink è una co-produzione di Amazon Studios e Annapurna, con Holm, Desiree Akhavan, Sue Naegle e Ali Krug tra i produttori esecutivi.

Gli altri progetti di Sarah Michelle Gellar

Dopo Buffy L'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar è apparsa nella soap La valle dei pini e nella serie Ringer. È dal lontano 2014, tuttavia, che l'attrice non ricopre un ruolo regolare in una serie tv (l'ultimo è stato nella comedy The Crazy Ones accanto a Robin Williams). Oltre a Hot Pink, sono attualmente in sviluppo, ma ancora non ufficialmente ordinati, anche il dramedy di FOX Other People's Houses e il thriller Sometimes I Lie dove è protagonista.

Foto: Associated Press