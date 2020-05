Sarah Michelle Gellar torna a indossare un iconico abito di Buffy (e invita a restare a casa)

News Serie TV

L'attrice ha ricreato, quasi 23 anni dopo, il look sfoggiato dalla sua Cacciatrice nel finale della prima stagione della serie che l'ha resa famosa.

Durante la quarantena la nostalgia per il gli anni '90 colpisce anche Sarah Michelle Gellar, interprete della storica Buffy Summers in Buffy L'ammazzavampiri. L'attrice è voluta tornare (letteralmente) nei panni del suo personaggio per una sera rispolverando un memorabile abito indossato da Buffy nella serie, precisamente nel finale della prima stagione andato in onda per la prima volta nel lontano 1997. L'obiettivo? Dimostrare che si può sfoggiare un abito elegante anche stando a casa. Lo scatto, condiviso su Instagram, ha attirato immediatamente l'attenzione dei fan.

La foto con l'indimenticabile vestito di Buffy Summers

Gellar ha postato la foto che la ritrae con indosso il bellissimo abito color avorio e la giacca di pelle e ha scritto: "Tutta elegante e nessun posto dove andare. Io dico di festeggiare", riferendosi a una famosa battuta della serie e invitando poi i suoi follower a stare a casa tramite l'hashtag #safeathome. Nell'episodio in questione, intitolato Prophecy Girl, Buffy, invece di andare a divertirsi con gli amici al ballo della scuola, affronta uno dei suoi antagonisti, Il Maestro, e muore salvo poi essere riportata in vita successivamente grazie ai suoi amici. Gellar ha confermato che il vestito della foto è proprio l'originale (dopo 23 anni porta ancora la stessa taglia!) ma che è anche l'unico che ancora possiede, tra tutti i costumi della protagonista della serie di Joss Whedon.

Sarah Michelle Gellar e i simpatici post in quarantena

Negli ultimi mesi Sarah Michelle Gellar ha fatto riferimento in più di un'occasione alla sua Buffy per la gioia dei fan della serie costretti, come lei, a stare a casa e a rispettare le regole di distanziamento sociale a causa dell'emergenza Coronavirus. Lo scorso marzo ha condiviso una foto che la ritraeva mentre si era imbattuta, durante una corsetta solitaria, in un paletto appuntito, l'arma preferita dagli ammazzavampiri. Successivamente ha ricondiviso sulla sua pagina un meme che metteva a confronto l'outfit da cacciatrice di mostri pronta ad affrontare l'apocalisse con quello casalingo di lei in pigiama.