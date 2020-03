Sarah Michelle Gellar combatte il Coronavirus alla maniera di Buffy

News Serie TV

L'attrice si imbatte in un paletto appuntito durante una corsa, ed è subito momento nostalgia.

Magari fosse così semplice battere Covid-19, ma almeno Sarah Michelle Gellar riesce a strapparci un sorriso - cosa non meno importante, in questi tempi difficili. Impegnata in una corsetta solitaria, la star della serie di culto degli anni '90 Buffy si è imbattuta in un paletto appuntito, l'arma preferita dagli ammazzavampiri, e ha pensato bene di condividerlo su Instagram con i suoi tre milioni di follower.

"Hmmmm... ho trovato questo durante la passeggiata di oggi" ha scritto Gellar, mentre uno scatto la ritrae in una posa standard da cacciatrice. Qualche giorno prima, l'attrice aveva ricordato l'importanza di tenere le mani sempre pulite condividendo un'altra fotografia, in quell'occasione con una confezione di salviette igienizzanti tra le mani. "Ragazzi, avevo quest'accessorio prima che diventasse di gran moda. Chi immaginava che sarebbe diventato così ricercato?", aveva scritto.

Interprete di Buffy Summers dal 1997 al 2003, Gellar non è stata altrettanto fortunata con le sue successive avventure televisive, tra le quali ricordiamo Ringer e The Crazy Ones. Presto ci riproverà con Sometimes I Lie, miniserie della nominata all'Oscar Robin Swicord (Il curioso caso di Benjamin Button) nella quale interpreta una donna risvegliatasi in un ospedale, incapace di muoversi, parlare e aprire gli occhi. Lei non ricorda cosa le sia accaduto, ma teme abbia a che fare con suo marito.