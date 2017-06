Sandra Oh torna in tv con Killing Eve

Oltre tre anni dopo il suo addio a Grey's Anatomy, Sandra Oh torna in tv con il suo primo ruolo da protagonista, nel thriller di BBC America Killing Eve, del quale sono stati ordinati 8 episodi per il 2018.

Scritta da Phoebe Waller-Bridge (Crashing) basandosi sui romanzi di Luke Jennings, la serie si concentra su due donne ferocemente intelligenti: Villanelle, un'assassina psicopatica, ed Eve, annoiata perché costretta a un lavoro sedentario nel ramo della sicurezza. Eve vede la sua vita improvvisamente stravolta quando ha il compito di dare la caccia e fermare Villanelle.

"Sandra Oh ha la capacità di passare dalla disperazione alla comicità alla totale confusione con una straordinaria facilità", dichiara la presidente di BBC America Sarah Barnett in un comunicato. "La visione di Phoebe è assolutamente originale e Sandra è senza ombra di dubbio perfetta per quello che pensiamo sia un ruolo chiave".