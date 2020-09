Samuel L. Jackson sarà Nick Fury in una serie Marvel in sviluppo a Disney+

News Serie TV

Il progetto sta coinvolgendo lo sceneggiatore di Mr. Robot Kyle Bradstreet.

Un'altra serie Marvel, incentrata questa volta sul Nick Fury di Samuel L. Jackson, potrebbe aggiungersi all'offerta di Disney+. Lo riporta Variety, secondo il quale il servizio di video in streaming sta sviluppando l'idea con Kyle Bradstreet (Mr. Robot), il quale ne scriverà la sceneggiatura e ne sarà il produttore esecutivo.

Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe

Nessun dettaglio della potenziale nuova serie è disponibile al momento, se non che Jackson riprenderà il ruolo interpretato nel Marvel Cinematic Universe. Un agente della CIA diventato poi il direttore dello S.H.I.E.L.D., Nick Fury ha fatto il suo debutto nel MCU in Iron Man, il film del 2008 che ha inaugurato il media franchise. Nel corso degli anni è apparso in diversi altri cinecomic, inclusi The Avengers (in cui Fury ha messo insieme il gruppo di supereroi che gli dà il titolo), Captain Marvel (che ha visto Fury collaborare con l'omonima supereroina) e il più recente Spider-Man: Far From Home. Inoltre, il personaggio è apparso in un paio di episodi della stagione inaugurale di Agents of S.H.I.E.L.D.

Le altre serie Marvel di Disney+

Dopo la moria di serie Marvel in giro per il piccolo schermo, apparentemente una conseguenza dell'arrivo sul mercato di Disney+, una proprietà della Walt Disney Company, la stessa dietro Marvel, la piattaforma ha annunciato una serie di interessantissime produzioni legate alle storie e ai personaggi del Marvel Cinematic Universe. La prima ad essere lanciata, entro la fine dell'anno, sarà WandaVision, di cui pochi giorni fa è stato diffuso il trailer ufficiale, alla quale seguiranno a partire dal 2021 The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye, She-Hulk, Moon Knight, Ms. Marvel e What If...?, quest'ultima un'antologia animata.