Sam Heughan, star di Outlander, confessa: "Io, per anni vittima di bullismo e molestie"

L'attore si è sfogato con i fan denunciando gli abusi su Twitter.

Sam Heughan non voleva più trattenere la rabbia e il dolore e ha deciso di sfogarsi. L'interprete di Jamie Fraser in Outlander ha rivelato di essere stato a lungo vittima di cyberbullismo, stalking e molestie e di non volere più tacere a riguardo.

La confessione di Sam Heughan

Con un lungo post su Twitter, l'attore scozzese ha denunciato i gravi abusi che hanno dovuto subire negli ultimi sei anni sia lui che la sua famiglia: insulti, diffusione di notizie false o informazioni private, minacce di morte, stalking e tentativi di hacking. "Questa situazione ha avuto conseguenze sulla mia vita e il mio stato di salute mentale. Non ne ho mai parlato perché credo negli esseri umani e ho sempre sperato che certi bulli prima o poi se ne andassero", ha scritto specificando di non poter dire di più visto che ha intrapreso azioni legali. Come ha spiegato, tra le fake news che i suoi detrattori avrebbero fatto circolare ci sarebbero quelle sulla sua presunta omosessualità tenuta nascosta, sulla richiesta di denaro ai fan e, per ultima, sul mancato rispetto da parte sua delle norme per contenere il Coronavirus. Alcuni, infatti, lo avrebbero accusato di essere volato alle Hawaii nonostante la pandemia in corso. L'attore ha tenuto a specificare di essere arrivato negli Stati Uniti prima che entrassero in vigore i divieti e di essersi prontamente messo in auto isolamento. "Prendere 3 o 5 voli per tornare nel Regno Unito sarebbe solo più rischioso", ha spiegato. Alla fine, l'attore ha ringraziato i fan che, al contrario dei suoi detrattori, supportano il suo lavoro invitando invece chi non lo apprezza di non seguirlo più sui social media.

La vicinanza della collega Caitriona Balfe

Dopo lo sfogo di Heughan non si è fatta attendere la reazione della co-protagonista di Outlander Caitriona Balfe. L'attrice ha scritto su Twitter: "Mi rattrista che Sam abbia dovuto rivelare tutto questo.Pensavo che i comportamenti da bullo fossero rimasti nei cortili delle scuole. Invece qualche fan usa le proprie energie per scrivere cose terribili e false. Forse dovrebbero usare quell'energia per fare beneficienza. Se non vi piacciamo, là fuori c'è un mondo: trovate qualcosa che amate e godetevelo. La vita è troppo breve. Perché sprecarla nutrendo odio?".

