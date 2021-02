SAG Award 2021: Nomination per The Crown, Bridgerton e Schitt's Creek

News Serie TV

Tra i candidati anche Michaela Coel, star di I May Destroy You, e il cast di Lovecraft Country.

Settimana intensa per le star di Hollywood. Dopo le nomination dei Golden Globe, la Screen Actors Guild, l'associazione che riunisce gli attori americani, annuncia le proprie candidature per l'edizione 2021, la numero 27, degli altrettanto prestigiosi SAG Awards. In linea con le altre manifestazioni, The Crown di Netflix e Schitt's Creek di Pop sono le serie tv che raccolgono il maggior numero di nomination, cinque ciascuna, seguite da Ozark con quattro e da Dead to Me con tre, anch'esse del servizio streaming. Manca invece Emily in Paris, le cui candidature ai Globi d'Oro hanno fatto storcere più di qualche naso, mentre viene riconosciuto giustamente il talento di Michaela Coel con la sua interpretazione nella dark comedy di HBO I May Destroy You. Primi rincrescimenti importanti, poi, per Bridgerton e il suo Duca, Regé-Jean Page, la serie e l'attore rivelazione degli ultimi mesi. I vincitori saranno proclamati il 4 aprile, con diversi mesi di ritardo a causa della pandemia di Covid-19. Nel frattempo, ecco qui di seguito la lista completa dei candidati.

SAG Awards 2021: Le nomination per le Serie TV

CAST IN UN DRAMA

Better Call Saul

Bridgerton

Lovecraft Country

Ozark

The Crown

ATTORE IN UN DRAMA

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Josh O'Connor, The Crown

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Regé-Jean Page, Bridgerton

ATTRICE IN UN DRAMA

Gillian Anderson, The Crown

Olivia Colman, The Crown

Emma Corrin, The Crown

Julia Garner, Ozark

Laura Linney, Ozark

CAST IN UNA COMEDY

Dead to Me

Schitt's Creek

Ted Lasso

The Flight Attendant

The Great

ATTORE IN UNA COMEDY

Nicholas Hoult, The Great

Daniel Levy, Schitt's Creek

Eugene Levy, Schitt's Creek

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Ramy Youssef, Ramy

ATTRICE IN UNA COMEDY

Christina Applegate, Dead to Me

Linda Cardellini, Dead to Me

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Annie Murphy, Schitt's Creek

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

ATTORE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Bill Camp, La regina degli scacchi

Daveed Diggs, Hamilton

Hugh Grant, The Undoing

Ethan Hawke, The Good Lord Bird

Mark Ruffalo, Un volto, due destini

ATTRICE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Cate Blanchett, Mrs. America

Michaela Coel, I May Destroy You

Nicole Kidman, The Undoing

Anya Taylor-Joy, La regina degli scacchi

Kerry Washington, Little Fires Everywhere

STUNT

Cobra Kai

Lovecraft Country

The Boys

The Mandalorian

Westworld