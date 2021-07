S.W.A.T.: I primi due episodi della stagione 5 saranno ambientati in Messico

News Serie TV

La premiere in due parti, tutta incentrata su Hondo, è ispirata dei classici western con l'Uomo senza nome di Clint Eastwood.

S.W.A.T. cambierà momentaneamente ambientazione nei primi episodi della stagione 5. TVLine riporta che l'action crime drama di CBS si sta dirigendo oltre il confine a sud del Paese per un doppio episodio d'apertura incentrato sul sergente Daniel 'Hondo' Harrelson, il personaggio interpretato dal protagonista Shemar Moore, che in quest'avventura ricorderà nientedimeno che l'Uomo senza nome di Clint Eastwood nella Trilogia del dollaro di Sergio Leone.

S.W.A.T. 5: Hondo fugge in Messico

Come anticipato dal co-ideatore Shawn Ryan, gli episodi, girati in gran parte in Messico (alcune scene ritrarranno gli altri personaggi a Los Angeles), vedranno "Hondo cercare di prendere una decisione su cosa fare della sua carriera dopo aver raggiunto la casa vacanze di un amico in una zona rurale del Messico, in una premiere di stagione in due parti ispirata da alcuni dei classici western con l'Uomo senza nome di Clint Eastwood". Durante questa fuga, "un Hondo riluttante si lascia trascinare nei guai di una vedova del posto e di sua figlia. Con uno spettacolare paesaggio montuoso diverso da qualsiasi cosa si veda in televisione a fare da sfondo, queste prime due ore della quinta stagione ci permetteranno di esplorare il personaggio di Hondo e le sue scelte in un modo per noi unico ed emozionante. Non vediamo l'ora di mostrare questi episodi ai nostri fan".

In Italia, la programmazione di S.W.A.T. è ferma alla terza stagione. La quarta è attesa - come di consueto su Rai 2 - per l'autunno.