Run: il trailer ufficiale della serie giallo-rosa con Domhnall Gleeson e Merritt Wever prodotta da Phoebe Waller-Bridge

A creare e scrivere la serie, che debutterà su HBO il 12 aprile prossimo, è stata Vicky Jones, storica collaboratrice della mente dietro Fleabag.

Run, la serie televisiva creata da Vicky Jones che andrà in onda su HBO a partire dal prossimo 12 aprile, è quello che un tempo si sarebbe definito un giallo-rosa. Per usare un gergo più contemporaneo, è un mix tra thriller e commedia.

Racconta la storia di due protagonisti, Billy e Ruby, interpretati da Domhnall Gleeson e Merritt Wever, che improvvisamente rispettano il patto stretto diciassette anni prima, quando erano fidanzati durante gli anni del college: prendere e fuggire assieme, partendo dalla Grand Station di New York e attraversando gli Stati Uniti in treno, qualora uno dei due avesse mandato un messaggio con scritto, semplicemente "Run", ovvero "corri".

Nello specifico, ovviamente, è lui a farsi vivo per chiedere a lei di rispettare l'accordo.

Run, di cui vi presentiamo di seguito il primo trailer ufficiale, è stata creata, prodotta e sceneggiata interamente da Vicky Jones: nome che a molti di voi dirà ben poco, ma che è quello della più stretta e fidata collaboratrice di Phoebe Waller-Bridge di Fleabag. E non a caso la Waller-Bridge appare come guest star nella serie, nei panni di una donna che i due protagonisti incrociano nel corso del loro viaggio.

Nel cast della serie troviamo anche Rich Sommer (Laurence, il marito di Ruby); Tamara Podemski (una detective); Archie Panjabi (Fiona, la ex assistente di Billy).