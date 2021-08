Roswell, New Mexico: Su Infinity+ la seconda stagione della serie di fantascienza tra alieni e storie d'amore

News Serie TV

Sul servizio di video in streaming di Mediaset è disponibile il secondo ciclo di episodi del remake dell'omonimo teen drama sci-fi di fine anni '90: tra le nuove guest star c'è anche l'attore della serie originale Jason Behr.

Se c'è un remake che ha saputo ben reinterpretare lo spirito del suo predecessore originale è sicuramente Roswell, New Mexico. La serie, che ripropone in chiave moderna la storia di Roswell - il popolare teen drama di fantascienza andato in onda dal 1998 al 2000 - riesce infatti a trasportare con successo ai giorni nostri sentimenti ed emozioni che ci hanno accompagnato ormai più di 20 anni fa quando ci siamo appassionati alla storia d'amore nata nella misteriosa località del titolo tra l'alieno Max Evans e l'umana Liz, ruoli ora affidati a Nathan Parsons e Jeanine Mason. La seconda stagione è ora disponibile interamente (insieme alla prima) in streaming su Infinity+, la piattaforma di video in streaming di Mediaset. Ecco dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta in questo secondo ciclo di episodi ricchissimo di novità e colpi di scena.

La trama di Roswell, New Mexico

Ideata da Carina Adly MacKenzie, Roswell, New Mexico si basa, come la precedente versione, sulla saga letteraria Roswell High di Melinda Metz. Ci troviamo, naturalmente, di nuovo nella città del Nuovo Messico divenuta celebre per i numerosi avvistamenti UFO e Liz Ortecho (Mason) è una ricercatrice scientifica, figlia di immigrati clandestini, che tornando nella sua città natale scopre una verità sconvolgente: il suo amore adolescenziale, Max (Parsons), è in realtà un alieno e ha tenuto nascoste al mondo le sue abilità ultraterrene. Legati da questo segreto, i due si riavvicinano e cercano insieme di scoprire la verità e le origini di Max, ma a seguito di un violento attacco, viene alla luce un progetto governativo top secret per smascherare i numerosi extraterrestri residenti sul pianeta. Riuscirà la loro storia d'amore, appena rinata, a superare difficoltà e poteri forti?

Roswell, New Mexico: Da dove riparte la seconda stagione

Nella seconda stagione di Roswell, New Mexico ritroviamo Liz divisa dal dolore per la perdita di Max e la gioia per la resurrezione di sua sorella Rosa (Amber Midthunder), tornata in vita nel finale della prima stagione proprio grazie al sacrificio del primo. Liz cerca di sopprimere il suo dolore pianificando di lasciare Roswell insieme a Rosa ma le cose non vanno come sperato: Rosa, infatti, dopo essere tornata in vita mostra dei misteriosi effetti collaterali. Intanto Isobel (Lily Cowles), sconvolta per la morte di suo fratello Max, cerca in tutti i modi di affinare i suoi poteri alieni per diventare più forte e non soccombere mentre Michael (Michael Vlamis) affronta il dolore in modo autodistruttivo. Ma c'è un piano per riportare in vita Max.

Il cast e le guest star della seconda stagione

Oltre agli attori già citati, nella seconda stagione di Roswell, New Mexico tornano anche Heather Hemmens nei panni di Maria Deluca, Michael Trevino nel ruolo di Kyle Valenti, Trevor St. John in quello di Jesse Manes e Tyler Blackburn in quello di Alex. Ma sono tante anche le nuove aggiunte al cast: tra queste ci sono Justina Adorno (Grand Hotel) nel ruolo ricorrente di Steph, una giovane donna intelligente e dalla lingua tagliente, Cassandra Jean Amell (Elseworlds) di Louise, un'aliena in cerca di rifugio nella Roswell del 1947 e Gaius Charles (Grey's Anatomy) nei panni di Bronson, un contadino locale con una forte bussola morale che lo porta a vedere il bene nelle persone - e negli alieni - in un momento in cui il pregiudizio è molto diffuso. Ma non è tutto: tenete gli occhi ben aperti perché nel terzo episodio della stagione c'è un cameo di Jason Behr in persona, l'attore che nella serie originale interpretava Max Evans. Non sveliamo troppo per non rovinarvi la sorpresa ma vi consigliamo di stare molto attenti ai flashback dell'episodio che ci riportano indietro nella Roswell del 1947.

Se volete rivivere le misteriose atmosfere di Roswell e immergervi nell'avvincente mondo soprannaturale del Nuovo Messico, non vi resta che premere il tasto play e godervi le prime due stagioni di Roswell, New Mexico (in tutto 26 episodi) su Infinity+.