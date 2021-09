Roswell, New Mexico affida ruoli ricorrenti a Andrew Lees e Zoe Cipres nella stagione 4

News Serie TV

In Italia le prime due stagioni della serie di fantascienza sono disponibili su Infinity+.

Andrew Lees e Zoe Cipres, attori visti rispettivamente in The Originals e Grown-ish, hanno firmato per due ruoli ricorrenti nella quarta stagione di Roswell, New Mexico, il drama sci-fi di The CW remake della serie di culto Roswell.

Roswell, New Mexico 4: La trama e i ruoli di Andrew Lees e Zoe Cipres

Scritta da Carina Adly MacKenzie e diretta da Julie Plec, Roswell, New Mexico è basata - come la serie originale - sulla saga letteraria Roswell High di Melinda Metz. Al centro del racconto c'è Liz Ortecho (Jeanine Mason), una ricercatrice scientifica che torna nella sua città natale e scopre una scioccante verità: il suo amore adolescenziale, Max (Nathan Parsons), è in realtà un alieno. In Italia le prime due stagioni della serie si possono recuperare in streaming su Infinity+, mentre negli Stati Uniti è attualmente in onda la terza stagione.

Andrew Lees interpreterà Clyde, uno dei ladri che rapinano le banche di Roswell, determinati a riprendersi ciò che è loro di diritto. È un uomo con convinzioni profondamente radicate, che lotta per mantenere la sua famiglia sulla strada giusta e vede un potenziale alleato in Michael (Michael Vlamis). Zoe Cipres interpreterà Bonnie, l'altra ladra che arriva in città per colpire alcune delle banche di Roswell. Nonostante la sua natura impulsiva, Bonnie è una donna premurosa e voracemente curiosa, che lotta per trovare il suo posto nel mondo, una sensazione che Michael Guerin può capire.