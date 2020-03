Roswell: La reunion di Shiri Appleby e Jason Behr per "rallegrarvi la giornata"

News Serie TV

L'incontro tra i due attori della serie sci-fi in un selfie su Instagram.

"Cerchiamo solo di rallegrarvi la giornata. Io e Jason vi vogliamo bene". Con questo breve messaggio Shiri Appleby si è rivolta ai fan postando su Instagram una tenera foto che la ritrae insieme alla ex co-star di Roswell Jason Behr. I due attori hanno interpretato Liz Parker e Max Evans, una delle coppie più amate della TV, nella popolare serie tv ispirata alla serie di romanzi per ragazzi Roswell High.

La reunion degli attori in Roswell, New Mexico

Il teen drama Roswell raccontava di un gruppo di alieni che vivevano in incognito nell'omonima cittadina del New Mexico famosa per i numerosi avvistamenti UFO. La serie è andata in onda per la prima volta il 6 ottobre 1999 ed è proseguita fino al 14 maggio 2002. Le prime due stagioni sono state trasmesse su The WB, mentre la terza si è spostata sul network via cavo UPN. La serie ha ispirato un remake intitolato Roswell, New Mexico in onda su The CW dalla scorsa stagione. Lo scorso ottobre è stato annunciato che Jason Behr apparirà nella seconda stagione del remake con un ruolo top-secret; l'attore sarà in un arco di episodi, uno dei quali diretto proprio da Shiri Appleby.

Le iniziative delle star americane per intrattenere i fan

Condividendo la foto, Shiri Appleby ha cercato di rallegrare i fan della serie costretti a casa in questi giorni a causa dell'emergenza Coronavirus. Proprio come sta accadendo già da qualche settimana in Italia, anche negli Stati Uniti diverse star stanno condividendo video e foto sui social per mostrarsi vicine ai loro follower. L'hanno fatto, ad esempio Demi Lovato e Miley Cyrus con una diretta Instagram o Ashley Tisdale che ha ballato e cantato su TikTok sulle note delle canzoni di High School Musical.