Roar: Nicole Kidman e Cynthia Erivo tra le protagoniste della nuova serie antologica di AppleTV+

Nela cast del drama, creato dalle ideatrici di GLOW, ci sono anche Alison Brie e Merritt Wever.

AppleTV+ ha messo insieme un cast d'eccezione per Roar, una nuova serie antologica tutta al femminile che porta la firma delle talentuose ideatrici di GLOW (cancellata prematuramente da Netflix qualche mese fa) Liz Flahive e Carly Mensch. Nicole Kidman (The Undoing), Cynthia Erivo (The Outsider), Alison Brie (Community) e Merritt Wever (Run) sono tra le protagoniste del drama appena ordinato dal servizio e atteso prossimamente in streaming.

La trama e tutto quello che sappiamo di Roar

In lavorazione fin dal 2018, Roar si basa su un libro di racconti di Cecelia Ahern. Nel volume l'autrice esplora ben 30 storie diverse in cui le protagoniste sono donne che hanno a che fare con una contreaddizione o un problema assurdo della loro vita. Per Roar ne sono state scelte otto (una per ogni episodio di 30 minuti) che verranno naturalmente narrate da un punto di vista squisitamente femminile. Flahive e Mensch hanno creato la serie e saranno showrunner, con Nicole Kidman che le affiancherà anche come produttrice esecutiva.

AppleTV+ punta sulle donne

Roar è solo l'ultima serie con grandi interpreti femminili ordinata da AppleTV+. Oltre alla già nota Truth Be Told con Octavia Spencer, tra i nuovi titoli in lavorazione ci sono infatti anche Physical con Rose Byrne, la miniserie thriller con Julia Roberts The Last Thing He Told Me, High Desert con Patricia Arquette e Lessons in Chemistry con l'attrice premio Oscar Brie Larson, solo per citarne alcuni.