Roads to Freedom: Ridley Scott e Steven Knight racconteranno la Seconda guerra mondiale in una serie tv

News Serie TV

Il drama di 10 episodi sarà diretto in parte dallo stesso Scott.

Dopo i successi raggiunti da Steven Spielberg e Tom Hanks con Band of Brothers e The Pacific, cui seguirà Masters of the Air, il nominato all'Oscar Ridley Scott (Il gladiatore) e l'ideatore di Peaky Blinders Steven Knight hanno deciso di unire le forze per raccontare anch'essi la Seconda guerra mondiale con una serie tv, Roads to Freedom, che in 10 episodi esplorerà le diverse prospettive internazionali del conflitto armato.

I dettagli di Roads to Freedom

Mentre la maggior parte dei film di guerra di Hollywood si concentra sugli sforzi americani e britannici, Roads to Freedom racconterà la brutale realtà della Seconda guerra mondiale da più punti di vista, attraverso personaggi non solo degli Stati Uniti e del Regno Unito, anche della Russia, della Germania, della Francia e di altri paesi in tutto il mondo. Anche donne e bambini che hanno lottato per sopravvivere. L'umanità sarà di fatto il fulcro della storia. Personaggi legati da una realtà drammatica. Vicende scomode e anche eroiche, e la corsa tra paesi dell'est e dell'ovest per fermare Berlino, facendo luce su quelle che sono diventate le basi della Guerra Fredda.

Knight e Sir Antony Beevor, sui cui libri si basa Roads to Freedom, scriveranno le sceneggiature mentre Scott dirigerà il primo episodio. Tutti e tre ne saranno anche i produttori esecutivi con PJ van Sandwijk, Michael Lesslie, David W. Zucker e Marina Brackenbury.