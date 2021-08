Rinnovo record per South Park: Ordinate altre 4 stagioni e 14 film tv

News Serie TV

In tv almeno fino al 2027, la serie animata raggiungerà quota 30 stagioni.

Quanti anni avrete nel 2027? Per South Park saranno 30, come le stagioni che la rete americana Comedy Central ha intenzione di mandare in onda fino ad allora. In uno dei rinnovi più consistenti nella storia del piccolo schermo, l'irriverente serie animata creata da Trey Parker e Matt Stone ha ottenuto l'okay per la produzione di altre quattro stagioni, le quali vanno a sommarsi alle tre ordinate nell'autunno del 2019, la prima delle quali, la ventiquattresima, sarà la prossima ad andare in onda. E non finisce qui! Come parte di un nuovo accordo pluriennale, Parker e Stone produrranno anche 14 film tv in esclusiva per il servizio streaming Paramount+ (in arrivo in Italia nel 2022), i primi due dei quali saranno disponibili entro la fine dell'anno.

"Matt e Trey sono creativi di fama mondiale che usano brillantemente il loro umorismo oltraggioso per infilzare le assurdità della nostra cultura. Siamo entusiasti di espandere e approfondire la nostra lunga collaborazione con loro per arricchire l'offerta di Paramount+ e Comedy Central", ha dichiarato Chris McCarthy, che per la piattaforma è a capo della divisione animazione per un pubblico adulto, in un comunicato. "Franchise di punta come South Park e lo sviluppo di nuove proprietà con talenti straordinari come Matt e Trey sono al centro della nostra strategia per continuare a far crescere Paramount+".

Parker e Stone hanno aggiunto scherzosamente: "Comedy Central è la nostra casa da 25 anni e siamo davvero felici che si siano impegnati con noi per i prossimi 75. Quando siamo arrivati a ViacomCBS con un modo diverso di produrre lo show durante la pandemia, ci sono stati subito di supporto e ci hanno permesso di provare qualcosa di nuovo che si è rivelato essere davvero ben accolto. Non vediamo l'ora di tornare a girare i tradizionali episodi di South Park, ma ora possiamo anche provare nuovi formati. È fantastico avere partner che colgono sempre l'occasione con noi".