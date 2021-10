Retreat: Emma Corrin protagonista della miniserie dai creatori di The OA

News Serie TV

Il mistery drama, creato da Brit Marling e Zal Batmanglij, arriverà prossimamente sulla rete via cavo americana FX.

Lasciate le sontuose stanze di Buckingham Palace, Emma Corrin - vincitrice del Golden Globe per aver interpretato la Principessa Diana nella quarta stagione di The Crown - si imbarca in un nuovo interessante progetto. L'attrice sarà la protagonista di Retreat, miniserie in stile Cena con delitto ordinata lo scorso agosto dalla rete via cavo FX. Il drama segna il ritorno in tv degli sceneggiatori di The OA (prematuramente cancellata da Netflix) Zal Batmanglij e Brit Marling, con quest'ultima coinvolta anche come attrice.

La trama di Retreat e il ruolo di Emma Corrin

Retreat è descritta come un giallo con un nuovo tipo di detective al timone. La serie ruota attorno alla giovane Darby Hart, interpretata da Corrin, un'investigatrice non professionista appartenente alla generazione Z che si ritrova a risolvere un omicidio durante un ritiro spirituale isolato. Secondo la sinossi ufficiale, quando Darby e altri 11 ospiti vengono invitati da un miliardario solitario a partecipare a un ritiro in un luogo remoto e uno degli ospiti viene trovato morto, la protagonista deve combattere per dimostrare che si tratta di un omicidio. Opponendosi a una marea di interessi contrapposti, Darby deve agire subito per impedire che il killer colpisca ancora. Marling e Batmanglij saranno autori e registi e la prima, proprio come accaduto in The OA, sarà coinvolta come attrice in un ruolo chiave, del quale però non sono stati svelati dettagli.

"Brit Marling e Zal Batmanglij ci hanno portato una storia ricca di suspense che aggiorna il classico genere mistery con un nuovo personaggio audace per i nostri tempi", aveva dichiarato Gina Balian, presidente degli originali di FX, in occasione dell'annuncio ufficiale della miniserie. "Siamo entusiasti che Brit e Zal e il resto del team creativo daranno vita a questa serie con i loro peculiari punti di vista e la loro cura", aveva aggiunto.