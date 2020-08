Resident Evil, Netflix conferma la Serie TV: Ecco i primi dettagli

News Serie TV

La serie horror nelle mani dello showrunner di Supernatural Andrew Dabb.

Risalgono a più di un anno fa le prime voci dello sviluppo a Netflix di una serie tv live-action basata sul popolarissimo videogame Resident Evil, lo stessa dal quale sono stati tratti diversi film. Nelle scorse ore, il servizio di video in streaming non solo ha confermato l'adattamento, ha annunciato anche l'ordine di una prima stagione di 8 episodi, scritta dallo showrunner di Supernatural Andrew Dabb e diretta per le prime due ore dalla regista di The Walking Dead Bronwen Hughes.

Resident Evil: I dettagli della Serie TV di Netflix

Se finora nulla si sapeva dell'adattamento televisivo, se non che avrebbe coinvolto Constantin Film, lo stesso studio dietro i sei film con Milla Jovovich, i primi dettagli resi noti dalla produzione dicono che lo zombie drama racconterà una storia completamente nuova ambientata in due linee temporali differenti. La prima linea vedrà le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker trasferirsi a New Raccoon City. Ma più tempo trascorrono qui, più si rendono conto che questa città industriale non è come sembra, intuendo ben presto che il padre sta nascondendo oscuri segreti che potrebbero distruggere il mondo. La seconda linea sarà ambientata invece oltre un decennio dopo: sulla Terra sono rimaste meno di 15 milioni di persone e... oltre sei miliari di mostri, persone e animali infettati dal Virus T. Jade, che ha superato i trenta, lotta per sopravvivere in questo nuovo mondo, mentre i segreti del suo passato - sulla sorella, sul padre e su se stessa - continuano a perseguitarla.

"Resident Evil è in assoluto il mio gioco preferito", ha detto Dabb in un comunicato. "Sono incredibilmente entusiasta di raccontare un nuovo capitolo di questa storia straordinaria e di portare la prima serie tv di Resident Evil agli abbonati Netflix di tutto il mondo. Sarà adatta ad ogni tipo di fan di Resident Evil, compresi quelli che si uniscono a noi per la prima volta, e includerà molte vecchie conoscenze e alcune cose (assetate di sangue, folli) che la gente non ha mai visto prima".

La storia di Resident Evil

Resident Evil, un survival horror in terza persona prodotto dalla giapponese Capcom, ha fatto il suo esordio su PlayStation nel 1996. La storia è cominciata con l'invio a Raccoon City, un'immaginaria città del Midwest, di un gruppo di agenti speciali incaricati di indagare sulla scomparsa dei colleghi che li avevano preceduti dopo strane segnalazioni. Atterrati nei pressi di una villa, scoprono che questa è in realtà un centro di ricerca della Umbrella Corporation, dove alcuni esperimenti illegali hanno portato alla creazione di nuove specie mutanti assetate di sangue e di virus estremamente contagiosi capaci di modificare la struttura cellulare degli esseri viventi. Quella che doveva essere una missione di recupero diventa così una lotta per la sopravvivenza contro irrazionali e violenti non-morti.

Da allora, il franchise ha venduto oltre 100 milioni di copie nel mondo, mentre un nuovo capitolo, l'ottavo, è in lavorazione per la prossima generazione di console. Sono invece 1,2 i miliari di dollari incassati dai film, ultimo dei quali Resident Evil: The Final Chapter, uscito nel 2016. Si tratta del franchise cinematografico basato su un videogame di maggior successo.