Resident Evil: Lance Reddick protagonista della serie live-action

La star di Fringe e Bosch interpreterà Albert Wesker, uno dei principali antagonisti del franchise Capcom.

Come ormai dovreste sapere, l'imminente Resident Evil: Infinite Darkness sarà solo la prima tappa di Netflix nello spaventoso e pericoloso mondo immaginato dal videogame di successo creato da Capcom. Mentre questa è un anime e sarà disponibile in streaming dall'8 luglio, nei prossimi mesi seguirà Resident Evil, un adattamento live-action del quale nelle scorse ore è stato annunciato il cast con tanto di foto.

Resident Evil: Il cast della serie tv

Lance Reddick, attore conosciuto e apprezzato in tv per i suoi altri ruoli in Bosch e Fringe, per Netflix già tra i doppiatori di Castlevania e Paradise Police, ha ottenuto il ruolo principale: Albert Wesker, un personaggio tratto dai videogame che ha iniziato la sua storia nel franchise come figura minore ed è cresciuto nel corso degli anni fino a diventarne uno dei principali antagonisti. Basandoci su quanto è stato raccontato finora, Wesker, mai raffigurato come un uomo di colore, è un virologo legato al Virus T, l'agente patogeno creato in laboratorio che ha decimato l'umanità e ha trasformato gran parte di essa in orribili creature zombie, ritratto anche il capitano della divisione delle forze speciali S.T.A.R.S. Ruoli non meglio precisati ma intuibili attraverso i dettagli qui di seguito sono stati affidati poi a Ella Balinska (Charlie's Angels), Tamara Smart, Siena Agudong (Ci mancava solo Nick), Adeline Rudolph (Le terrificanti avventure di Sabrina) e Paola Núñez (The Purge).

La trama

Scritta da Andrew Dabb (Supernatural) e lunga otto episodi, Resident Evil racconta una storia completamente nuova ambientata in due linee temporali diverse. La prima vede le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker trasferirsi a New Raccoon City. Ma più tempo trascorrono qui, più si rendono conto che questa città industriale non è come sembra, intuendo ben presto che il padre sta nascondendo oscuri segreti che potrebbero distruggere il mondo. La seconda linea, invece, è ambientata quasi tre decenni dopo: sulla Terra sono rimaste meno di 15 milioni di persone e... oltre sei miliari di mostri, persone e animali infettati dal Virus T. Jade, che ha superato i trenta, lotta per sopravvivere in questo nuovo mondo, mentre i segreti del suo passato - sulla sorella, sul padre e su se stessa - continuano a perseguitarla.