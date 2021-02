Renée Zellweger su NBC con la miniserie The Thing About Pam

News Serie TV

Basata su una storia vera, la serie racconterà il caso Faria, un omicidio che ha scosso l'America.

Renée Zellweger torna in tv con un ruolo tutt'altro che facile. L'attrice sarà protagonista di The Thing About Pam, una miniserie appena ordinata a NBC che racconterà la storia vera di uno degli omicidi che più ha impressionato gli americani negli ultimi anni, vale a dire quello di Betsy Faria, uccisa con 55 coltellate nel 2011.

The Thing About Pam: La trama e la storia vera che ha ispirato la serie

The Thing About Pam racconterà in sei episodi la storia vera di quel terribile crimine per il quale, in un primo momento, fu condannato il marito della vittima, Russ Faria. In seguito quest'ultimo riuscì a dimostrare di non essere l'assassino e le indagini portarono a scoprire una serie di eventi che coinvolgevano una donna di nome Pam Hupp (ruolo affidato a Zellweger nella serie). La donna, in seguito, è stata condannata all'ergastolo per un altro omicidio ma, di fatto, non si è riusciti a dimostrare che ci fosse lei anche dietro la morte di Betsy. Questa storia è stata ampiamente approfondita nel programma di NBC Dateline dando vita anche a un podcast intitolato proprio The Thing About Pam.

Le dichiarazioni

"Quando pensi a ciò che qualifica qualcosa come un 'must watch', non potresti trovare di meglio dell'incredibile tripletta formata da Renée Zellweger, Blumhouse Television e Dateline", ha detto Susan Rovner, presidente dei contenuti di intrattenimento di NBCUniversal. "I colpi di scena di questa storia sono davvero più assurdi della finzione e nelle mani di questo team di artisti di incredibile talento questa serie offrirà un punto di vista completamente nuovo su una storia che ha già affascinato milioni di persone". Oltre a recitare, Zellweger - che mancava in tv dall'esperienza nel drama di Netflix What/If - sarà anche produttrice esecutiva della miniserie mentre Jessika Borsiczky (UnREAL, House of Lies) sarà sceneggiatrice e showrunner