Regé-Jean Page escluso dalla serie Krypton perché nero? La reazione dell'attore

L'ex Duca di Bridgerton ha risposto alle voci secondo cui non avrebbe ottenuto il ruolo del nonno di Superman nel drama di Syfy a causa del colore della sua pelle.

"Ascoltare certe conversazioni non fa meno male di quanto ne ha fatto allora", ha ammesso Regé-Jean Page in un tweet pubblicato dopo che, in occasione di un'intervista rilasciata dall'attore Ray Fisher a The Hollywood Reporter, la testata americana ha rivelato che la star di Bridgerton, in passato, non avrebbe ottenuto un ruolo nella serie di Syfy Krypton in quanto persona nera.

Regé-Jean Page discriminato per il colore della sua pelle? Ecco cosa è successo

Ma ricostruiamo i fatti. Nel dare voce all'attore di Justice League Ray Fisher che nell'ultimo anno si è scagliato in più di un'occasione contro Joss Whedon e alcuni dirigenti della Warner Bros accusandoli di comportamenti inappropriati e razzisti, The Hollywood Reporter ha tirato in ballo anche Regé-Jean Page. "Diverse fonti", dice la testata, avrebbero confermato che l'attore, ben prima di ottenere il ruolo del Duca in Bridgerton, avrebbe fatto il provino per la parte del nonno di Superman nella serie Krypton - pare, infatti, che i creatori della serie avrebbero voluto optare per un casting non tradizionale - ma che sarebbe stato scartato per il colore della sua pelle. Il dirigente di DC Comics Geoff Johns, che supervisionava la serie, avrebbe detto che "Superman non poteva avere un nonno nero", sempre secondo The Hollywood Reporter. Raggiunto per un commento, Johns ha cercato di giustificarsi facendo dire al suo portavoce che "credeva che i fan si aspettassero che il personaggio assomigliasse a un giovane Henry Cavill" essendo la serie una sorta di prequel de L'uomo d'acciaio.

Hearing about these conversations hurts no less now than it did back then. The clarifications almost hurt more tbh.



Still just doing my thing.



Still we do the work.



We still fly.



👊🏽 — Regé-Jean Page (@regejean) April 7, 2021

La reazione di Regé-Jean Page

La spiegazione non è piaciuta a Page il quale su Twitter ha scritto anche: "Le giustificazioni mi fanno ancora più male, a essere onesto". Alla fine, però, ha concluso il suo tweet con un messaggio positivo. "Faccio ancora quello che faccio. Facciamo ancora il nostro lavoro. Voliamo ancora", ha scritto l'attore che non ha specificato a quali "conversazioni" e "giustificazioni" si stesse riferendo ma è facile collegare le sue parole a quanto riportato da The Hollywood Reporter. La frase "voliamo ancora" potrebbe essere un ovvio riferimento a Superman. Page, comunque, si è preso la sua rivincita ottenendo un enorme successo grazie a Bridgerton. Solo qualche giorno fa Netflix ha annunciato che l'attore non tornerà nei panni del Duca di Hastings nella seconda stagione ma c'è da dire che, proprio grazie alla serie prodotta da Shonda Rhimes, ha ottenuto nuove offerte e opportunità di lavoro.

Per quanto riguarda Krypton, invece, la serie ha debuttato nel 2018 tra recensioni e pareri contrastanti ed è stata cancellata da Syfy dopo due stagioni. Nella controversia è intervenuto anche Cameron Cuffe, l'attore che nella serie ha ottenuto la parte del nonno di Superman al posto di Page. “Rege è un'ispirazione per me e migliaia di altri artisti. Nessuno dovrebbe sentirsi a proprio agio nel trarre vantaggio da individui o istituzioni che trattano i propri simili in modo così ingiusto. Deve avvenire un cambiamento", ha twittato l'attore.

