RaiPlay porta in Italia Into the Dark e Zoey's Extraordinary Playlist

Il drama antologico di Hulu e il musical dramedy di NBC tra le tante novità che il servizio di video in streaming della Rai proporrà prossimamente.

Durante la presentazione dei palinsesti della stagione 2020-2021 della Rai non sono passati inosservati alcuni annunci che faranno felici gli appassionati di Serie TV. Oltre ai successi consolidati e alle fiction evento che affolleranno le programmazioni delle reti del servizio pubblico dal prossimo autunno, sono state annunciate alcune novità che arrichirrano invece l'offerta di RaiPlay, la piattaforma di video in streaming gratuita della Rai. È il caso di Into The Dark, il drama antologico horror di Hulu, e Zoey's Extraordinary Playlist (proposta con il titolo Lo straordinario mondo di Zoey), il musical dramedy di NBC con Jane Levy e Lauren Graham, disponibili rispettivamente dal prossimo 20 luglio e dal 23 settembre.

Le Serie TV internazionali in arrivo su RaiPlay

La piattaforma di video in streaming della Rai sta ridefinendo la sua offerta proponendosi, sempre di più, come la casa di prodotti di pregio che forse avrebbero trovato poco spazio sulle reti del servizio pubblico. È probabilmente da leggere sotto questa ottica la decisione di accogliere nel catalogo serie quali Into the Dark e Zoey's Extraordinary Playlist. La prima è una serie horror antologica firmata da Jason Blum e prodotta da Blumhouse Television per Hulu; ogni episodio è incentrato su una diversa festa popolare, da Halloween a San Valentino, passando per il Ringraziamento e Capodanno e con diversi protagonisti. La seconda, già acclamata dalla critica statunitense e rinnovata per una seconda stagione, è incentrata su Zoey Clarke, una ragazza che, per un problema di salute, si sottopone a una risonanza magnetica in seguito alla quale, senza sapere perché, inizia a sentire i pensieri di chi la circonda sotto forma di canzoni pop. Altri titoli che troveremo nel catalogo di RaiPlay in autunno sono Pure, serie britannica di Channel Four incentrata su una ragazza che convive con un disturbo ossessivo complusivo (dal 21 ottobre), Stalk, serie francese che segue la vita di un hacker diventato stalker perché bullizzato (dal 4 novembre) e Beforeigner, drama soprannaturale prodotto da HBO Europe per il nord Europa e ambientato in Norvegia (dal 9 dicembre).

Film, programmi, contenuti esclusivi: scoprite tutte le novità che #RaiPlay sta preparando per voi per la stagione 2020/2021. 🙌🏻#PalinsestiRai #PalinsestiRaiPlay — RaiPlay (@RaiPlay) July 15, 2020

Le produzioni originali

Si fanno notare anche due produzioni originali italiane che saranno proposte in esclusiva su RaiPlay, due drama coming of age tratte da format nordeuropei. Parliamo di Mental, che segue quattro adolescenti ricoverati nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Argo dal quale decideranno poi di scappare e Nudes, che racconta la storia di tre ragazzi che, in seguito alla divulgazione on line di immagini di nudo, vengono catapultati in una realtà più grande di loro e della loro piccola città in cui vivono.