Rabbit Hole: Niente è come sembra nel teaser trailer della nuova serie con Kiefer Sutherland

Lo spy drama debutta anche in Italia dal 27 marzo in streaming su Paramount+.

Kiefer Sutherland, storico protagonista di 24, torna al drama d'azione con Rabbit Hole, una nuova serie in arrivo anche in Italia, in streaming su Paramount+, il 27 marzo. Il servizio di video in streaming ne ha diffuso il primo tesissimo teaser trailer nel quale si mescolano, confusi, i ricordi del protagonista John Weir che ammette: "Non riesco a distinguere tra ciò che è reale e ciò che non lo è".

La trama di Rabbit Hole

In Rabbit Hole, "niente è come sembra quando John Weir (interpretato da Sutherland), un maestro dell'inganno nel mondo dello spionaggio aziendale, viene incastrato per omicidio da forze potenti con la capacità di influenzare e controllare la popolazione", recita la sinossi ufficiale della serie.

“Non dormo da alcuni giorni. Ho solo avuto una brutta sensazione", ammette nel trailer il personaggio di Sutherland. “Potrebbero esserci state troppe possibilità. Non riesco a distinguere tra ciò che è reale e ciò che non lo è. Nel mio lavoro, è meglio non fidarsi di nessuno". E sembra certamente che abbia un'ottima ragione per pensarlo, con quello che vediamo nella clip: inseguimenti, esplosioni e colpi di scena che sembrano imprevisti.

Il cast

Oltre a Sutherland, recitano nel drama Charles Dance (Il Trono di Spade) nei panni del Dr. Ben Wilson, Meta Golding (Empire) nei panni di Hailey Winton, Enid Graham (Omicidio a Easttown) in quelli di Josephine “Jo” Madi, Jason Butler Harner (Ozark) nel ruolo di Valence, Walt Klink (Arctic Circle) in quello di uno stagista e Rob Yang (Succession) nei panni di Edward Homm.

Sutherland è anche produttore esecutivo di Rabbit Hole insieme ai co-showrunner, sceneggiatori e registi John Requa e Glenn Ficarra, Charlie Gogolak, Suzan Bymel e Hunt Baldwin.