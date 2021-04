Queer as Folk torna in tv! Il remake ordinato a Peacock

News Serie TV

La nuova serie sta coinvolgendo anche Russell T Davies, l'ideatore del primo Queer as Folk.

È ufficiale: Queer as Folk si mostrerò alle nuove generazioni con altre storie e nuovi personaggi. Dopo anni di rimpalli in giro per il piccolo schermo, la seminale serie LGBTQ creata da Russell T Davies tornerà sul piccolo schermo con una nuova versione, un remake ordinato dal servizio streaming Peacock in tempo per il mese del pride.

Queer as Folk: I primi dettagli del remake

Il primo Queer as Folk debuttò sulla britannica Channel 4 del 1999 e restò in tv solo un anno. Ben più longevo e popolare fu invece l'adattamento americano, in onda su Showtime per cinque stagioni dal 2000 al 2005. Il remake, che Peacock definisce "vibrante", si lascia alle spalle Manchester e Pittsburgh per seguire le vite di un eterogeneo gruppo di amici di New Orleans, esistenze le loro appena sconvolte e cambiate da una tragedia.

Davies, negli ultimi mesi osannato in ogni dove per It's a Sin, miniserie che lo ha riportato a Channel 4 oltre venti anni dopo Queer as Folk, darà il suo contributo come produttore esecutivo. La sceneggiatura è invece nelle mani di Stephen Dunn (Little America), il quale dirigerà anche alcuni episodi.

Le dichiarazioni

"Queer as Folk era più di una semplice serie, era una voce innovativa e necessaria per molte persone", ha dichiarato la responsabile degli sceneggiati di NBCUniversal Lisa Katz in un comunicato. "La nuova versione di Stephen per Peacock arriva in un altro momento cruciale nella nostra cultura". Dunn ha aggiunto: "È un onore incredibile adattare la serie notoriamente rivoluzionaria di Russell T Davies. Quando andò in onda originariamente, l'idea di storie queer impenitenti in tv era talmente provocatoria che sentivo di poter guardare Queer as Folk solo di nascosto. Ma così tanto è cambiato negli ultimi 20 anni e quanto sarebbe meraviglioso se la prossima generazione non dovesse guardare Queer as Folk da sola nei suoi umidi seminterrati con l'audio disattivato ma con la famiglia e gli amici e con il volume al massimo".