Queen Sugar rinnovata per una sesta stagione

Intanto, i nuovi episodi del drama di Ava DuVernay arrivano il 16 febbraio su OWL.

È una delle tante serie tv di pregio che sfortunatamente non abbiamo il piacere di vedere anche in Italia: Queen Sugar, il black drama creato dall'affermata e premiata sceneggiatrice Ava DuVernay è stato rinnovato per una sesta stagione. Questo, nonostante i non pochi problemi che la pandemia ha causato alla produzione della quinta stagione il cui debutto è previsto sulla rete statunitense lanciata da Oprah Winfrey OWL il prossimo 16 febbraio.

Queen Sugar 6 ci sarà: Il commento di Ava DuVernay

Queen Sugar segue i fratelli Nova, Charley e Ralph Angel Bordelon (interpretati da Rutina Wesley, Dawn-Lyen Gardner e Kofi Siriboe) mentre lottano per salvare la fattoria di famiglia e preservare l'eredità del padre. "Che gioia e che onore continuare le storie di Queen Sugar con i nostri partner di OWN e Warner Bros.", ha dichiarato Ava DuVernay in un comunicato. "A nome di ogni produttore, editore, costumista, scrittore, membro del cast e di tutti i reparti coinvolti nella realizzazione di questa serie, siamo lieti di approfondire la storia in una sesta stagione e di far conoscere meglio la famiglia Bordelon al nostro bellissimo pubblico".

Le anticipazioni della quinta stagione

La stagione 5 di Queen Sugar, girata durante questa pandemia, affronterà argomenti particolarmente caldi e attuali come il Covid-19 ma soprattutto il movimento Black Lives Matter e la corruzione politica e mostrerà come abbiano influenzato in modo specifico le comunità di afroamericani. La presidente di OWN Tina Perry ha detto che la sesta stagione debutterà più avanti nel 2021 e ha aggiunto: "Quando Ava è venuta da noi con l'idea di rinnovare la trama per la nuova stagione dopo che la produzione era stata interrotta a causa della pandemia, sapevamo che era la decisione giusta offrire ai nostri spettatori la prospettiva unica e originale di Ava sulle questioni reali che incidono sulla loro vita quotidiana e sull'effetto che la richiesta di uguaglianza razziale ha avuto sulla comunità nera e sulla nostra società nel suo insieme".