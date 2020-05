Quali sono state le Serie TV più viste durante la quarantena?

News Serie TV

Un'indagine condotta negli USA rivela quali sono state le serie preferite durante il lockdown. Non così a sorpresa, il vecchio batte il nuovo.

Complici in larga parte i servizi di video in streaming spuntati come funghi, oggi sono oltre 500 le Serie TV in produzione disponibili per la visione. Ovunque nel mondo, la quarantena imposta dalla crisi sanitaria degli ultimi mesi ha permesso a molti di trascorrere più tempo in casa guardando contenuti - soprattutto serie tv - attraverso un qualsiasi schermo. Non abbiamo mai vissuto una simile abbondanza e se in passato vi è capitato comunque di sbuffare alla notizia di questo o quell'ennesimo revival, non biasimate i loro responsabili, perché rispetto a quelle oltre 500 opportunità di intrattenimento, la stragrande maggioranza delle persone ha preferito serie che in produzione non lo sono più. Titoli del passato che un po' per nostalgia e un po' per desiderio di mettersi al passo sono stati i grandi preferiti durante il lockdown per l'emergenza Coronavirus.

Le Serie TV più viste durante la quarantena

Secondo un'indagine condotta da Cable TV in ciascuno dei 50 stati federati degli Stati Uniti d'America e nel Distretto di Columbia, un sondaggio che ha coinvolto quasi 7,000 spettatori, la serie tv preferita durante il lockdown è stata, neanche a dirlo, Friends. Non più in onda da sedici anni, la sitcom di NBC è stata la più popolare in undici stati, inclusi sette dei dieci più popolati: California, Texas, Florida, New York, Carolina del Nord, Georgia e Ohio. Il secondo posto è occupato da una produzione più recente, la serie animata di Adult Swim Rick and Morty, tornata con nuovi episodi durante la quarantena e al primo posto in quattro stati. Per il resto, fatta eccezione per le sporadiche apparizioni di altre serie tuttora in onda come Shameless, This Is Us, Grey's Anatomy, Chicago P.D. e Law & Order: Unità Speciale, è un trionfo dei tempi andati. Come bene illustra la mappa, si è tornati a guardare The Office, How I Met Your Mother, Una mamma per amica, Breaking Bad, Willy, il principe di Bel Air, Seinfeld, The Vampire Diaries e persino Star Trek negli stati nord-occidentali.

Mentre non sorprende la popolarità di Breaking Bad in Nuovo Messico, giacché la serie veniva girata ad Albuquerque, o per le stesse ragioni quella di Ozark nel Missouri o ancora di Chicago P.D. nell'Illinois, solleva qualche domanda la popolarità dello stesso procedurale in Pennsylvania o di Parks and Recreation nelle Hawaii, se non altro rispetto a produzioni che di quei luoghi sono il simbolo. Non ne solleva proprio nessuna, invece, la scelta di WarnerMedia di sborsare tra i 18 e i 24 milioni di dollari per rimettere insieme il cast di Friends, per uno speciale destinato alla nuova piattaforma streaming HBO Max. Questo sarebbe dovuto andare in onda domani ma, paradossalmente, è stato rinviato a causa del Coronavirus.