Project Blue Book: In prima visione su Rai 4 la serie fantascientifica sugli avvistamenti degli UFO

News Serie TV

Debutta questo pomeriggio il drama sci-fi ispirato al progetto dell'aeronautica militare statunitense che negli anni '50 aspirava a identificare misteriosi oggetti volanti.

Rai 4 vi invita alla scoperta dei casi più eclatanti di avvistamento di oggetti volanti non identificati al centro della nuova serie fantascientifica Project Blue Book che debutterà questo pomeriggio alle 15:50. Composto da due stagioni e ispirato a fatti e personaggi reali, il drama mescola fantasia e realtà per raccontare le vicende di un programma top secret dell'aviazione americana attivo negli anni ’50 e dedicato all’avvistamento degli UFO. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trama e sul cast.

La trama di Project Blue Book

Prodotta a livello esecutivo da David O'Leary, Sean Jablonski e il maestro del cinema fantastico Robert Zemeckis (regista della trilogia di Ritorno al futuro e di classici intramontabili come Chi ha incastrato Roger Rabbit?, La morte ti fa bella e Le verità nascoste), Project Blue Book è ambientata negli anni '50 quando negli Stati Uniti si stava prendendo in esame la possibilità dell’esistenza di forme di vita extraterrestri intenzionate a stabilire un contatto con gli umani. Il professor Josef Allen Hynek è reclutato segretamente dall’aeronautica per indagare sugli UFO, ma la sua sete di verità dovrà fare i conti con una fitta rete di misteri. Tra storia, fantasia e atmosfere thriller, la serie vuole esplorare i misteri di un'epoca, quella della Guerra Fredda omaggiando la fantascienza.

Cosa c'è di vero nella serie

L’ispirazione reale da cui si sviluppa Project Blue Book risale alle segretissime ricerche dell’aeronautica militare statunitense condotte tra il 1947 e il 1969 sugli avvistamenti di oggetti volanti non identificati negli Stati Uniti e in parte del territorio europeo. Lo scopo delle indagini era quello di determinare se gli UFO costituissero una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Furono avviate indagini formali su ben 12.618 casi di avvistamento, 701 dei quali rimasero classificati come "non identificati".

Il cast di Project Blue Book

La serie, di due stagioni di 10 episodi l'una andate in onda originariamente sulla rete via cavo History, ha per protagonista Aidan Gillen (il Ditocorto de Il Trono di Spade) nei panni di un professore combattuto tra scienza e fascinazione per l’ignoto, libertà e ragion di stato. A lui si affiancano Michael Malarkey (The Vampire Diaries, The Oath) nel ruolo del Capitano Michael Quinn, ricercatore nel progetto Blue Book, e Laura Mennell (Watchmen, Van Helsing) nella parte della moglie del protagonista. Michael Harney (True Detective) e Neal McDonough (Proud Mary, Sonic – Il film) sono, nella finzione, i fondatori del Progetto Blue Book.

L'appuntamento con i primi due episodi di Project Blue Book è per questo pomeriggio alle 15:50 su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre).