Profilo privato: Jessica Chastain sventa attentati nel trailer ufficiale italiano della miniserie thriller

Arriverà il 26 settembre su Apple TV+ Profilo Privato (The Savant, in originale), miniserie di 8 episodi con Jessica Chastain nei panni di un'investigatrice sotto copertura.

Apple TV+ ha diffuso il trailer ufficiale italiano di Profilo Privato (The Savant), nuova miniserie thriller con protagonista la pluripremiata Jessica Chastain. La serie, composta da otto episodi, arriverà sulla piattaforma di video in streaming il 26 settembre con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 7 novembre.





La trama di Profilo privato

Nel ruolo di "La mente" (The Savant), Chastain interpreta un'investigatrice sotto copertura incaricata di infiltrarsi in gruppi di haters online. La sua missione è chiara e ad altissimo rischio: identificare e fermare potenziali estremisti prima che mettano in atto attentati o azioni violente nel mondo reale. Il trailer anticipa un racconto ricco di tensione, manipolazioni psicologiche e colpi di scena. Tra tensioni digitali e minacce invisibili, Profilo Privato promette di esplorare le zone oscure del web e i limiti dell'identità, tra finzione e realtà, in un gioco estremamente pericoloso.

Il cast

Accanto alla protagonista recitano nella serie Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste e con la partecipazione straordinaria di Pablo Schreiber.

Profilo Privato è una produzione Fifth Season, con Chastain e Kelly Carmichael coinvolte come produttrici per Freckle Films. Alla regia e produzione troviamo anche nomi importanti come Alan Poul (Six Feet Under, Tokyo Vice), Melissa James Gibson (Anatomia di uno scandalo, House of Cards) e Matthew Heineman, pluripremiato regista di documentari e film come A Private War e Cartel Land. Completano il team David Levine e Garrett Kemble per Anonymous Content, mentre Andrea Stanley, autrice dell’articolo originale pubblicato su Cosmopolitan che ha ispirato la serie, è coinvolta come consulente.