Prodigal Son cancellata dopo due stagioni

News Serie TV

Il procedurale con Tom Payne e Michael Sheen è in onda in Italia su Premium Crime e in streaming su Infinity+.

Brutte notizie per il pubblico di Prodigal Son. L'americana FOX ha fatto sapere che non produrrà una terza stagione del procedurale con Tom Payne e Michael Sheen, di fatto cancellandolo. Una decisione che, sebbene non siano state fornite spiegazioni, è da ricondurre quasi sicuramente al crollo vertiginoso delle medie d'ascolto negli ultimi mesi, mentre una forte vicina alla rete fa sapere che, indipendentemente da tutto, è stata "incredibilmente difficile".

Negli Stati Uniti, Prodigal Son - la storia di un profiler del Dipartimento di Polizia di New York e figlio di un famigerato serial killer che assiste la divisione Major Crimes nella risoluzione di casi raccapriccianti e non convenzionali, occasionalmente con il contributo del padre - aveva esordito nel settembre del 2019 con oltre 4 milioni di spettatori e un rating nel target demografico 18-49 dello 0.9. L'episodio più recente di spettatori ne ha riuniti solo 1,9 milioni, registrando invece un rating dello 0.3. Rispetto ai numeri dello scorso anno, la serie è peggiorata rispettivamente del 38 e 45 percento e dei sei drama in onda sulla FOX è stato il quarto più seguito, davanti ai già cancellati Filthy Rich e NEXT.

In un messaggio condiviso su Twitter, Payne ha così reagito alla cancellazione di Prodigal Son: "Che avventura. Interpretare Malcolm è stato una gioia e un privilegio. Il miglior cast della tv broadcast e la serie più unica in circolazione. L'abbiamo fatto con stile. Ho tanto affetto per tutti coloro che si sono divertiti con noi. E date un'occhiata agli ultimi due episodi! Sono incredibili". La co-star Bellamy Young ha scritto invece: "Voglio solo dire grazie ai meravigliosi Prodigies per aver condiviso questa avventura con noi. Come potete immaginare, ho il cuore infranto perché non potremo continuare a raccontare questa storia. Ce ne andremo con stile perché questi ultimi due episodi sono [emoji del fuoco]. Voglio bene a ognuno di voi. Tanto".