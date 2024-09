Prisma cancellata, non avrà una terza stagione: Il messaggio dell'ideatore Ludovico Bessegato ai fan

News Serie TV

La serie young adult di Prime Video si ferma dopo due stagioni: lo ha fatto sapere il creatore con un sentito video postato su Instagram.

Prisma, una delle serie young adult migliori in circolazione (sicuramente la migliore tra quelle italiane), è stata cancellata dopo due stagioni. Lo fa sapere, con un messaggio a cuore aperto rivolto ai fan, l'ideatore, sceneggiatore e regista Ludovico Bessegato. Non ci sarà, dunque, una terza stagione nonostante sia stata già scritta e nonostante l'ottima accoglienza riservata da pubblico e critica alla seconda (come sottolinea nel video Bessegato mettendo in evidenza le logiche, spesso fredde ed esclusivamente basate su numeri e calcoli, su cui si fondano le decisioni delle grandi piattaforme di video in streaming).

Prisma: Le ragioni della cancellazione

Ludovico Bessegato parla con onestà nel suo video svelando quello che a molti è già noto (perlomeno agli addetti ai lavori): se un prodotto ha un costo medio-elevato e non raggiunge numeri altissimi viene sacrificato, nonostante la qualità artistica e narrativa. Era successo, lo ricordiamo, ad altre ottime serie originali italiane di Prime Video come Bang Bang Baby. Ma in quel caso la cancellazione era passata in sordina e semplicemente nessuno ne aveva parlato. Ora, invece, Bessegato ci mette la faccia dicendo la sua. "Non conosco i dati ufficiali, però sono abbastanza certo che la seconda stagione di Prisma sia andata abbastanza bene e che abbia migliorato la presenza sui social e la base di pubblico", spiega lo sceneggiatore. Eppure ammette: "Probabilmente Prisma è andata bene ma non è andata abbastanza bene da giustificare il costo di un rinnovo. E questa è una cosa che avviene seempre più spesso nel mondo della serialità nel 2024. Le serie costano tanto e la sensazione è che siano cambiate proprio le policy delle piattaforme". In sostanza, spiega Bessegato nel video, i prodotti sperimentali e ritenuti "di nicchia" vengono sacrificati a favore di prodotti molto più "generalisti" e che possano piacere a tutti.

Detto questo, lo sceneggiatore invita a non perdere le speranze. Ha ricordato infatti quanto accaduto con SKAM Italia che dopo la terza stagione sembrava morta e invece è stata poi rinnovata da Netflix. "Vedremo cosa succede. Per adesso mi dedicherò a un film che avevo posticipato. Penso che il cinema sia lo spazio più giusto per il tipo di storie che voglio raccontare", fa sapere. "La terza stagione è stata già scritta, mi piace pensare che sia un arrivederci e non un addio. Concentriamoci su quello che abbiamo già avuto di bello e non su quello che non possiamo avere", aggiunge.

Il successo di Prisma

Prisma ha raccontato la complessa relazione tra l'identità, le aspirazioni, l'aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina. I protagonisti sono due gemelli, Marco e Andrea (interpretati entrambi dal bravissimo Mattia Carrano), all'apparenza identici ma profondamente diversi nelle inquietudini che esprimono. Insieme ai loro amici, i due intraprendono un viaggio emotivo alla scoperta di sé e alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento. La seconda stagione si è soffermata sul rapporto tra Andrea e Daniele (Lorenzo Zurzolo), ma non solo, e ha continuato a raccontare senza filtri e con estrema sincerità la Generazione Z. Noi di Comingsoon.it, come potete leggere nella nostra recensione di Prisma 2, l'abbiamo amata fin dal primo momento e ci uniamo al coro che, subito dopo il messaggio di Bessegato, è già diventato virale sui social: #SavePrisma!